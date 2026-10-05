Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach

Jutro 6 października litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 – 7,66 zł, a oleju napędowego – 7,82 zł. przypomnijmy, że w poniedziałek 5 października ceny kształtowały się następująco: litr benzyny 95 kosztuje na stacjach nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 – 7,59 zł, a oleju napędowego – 7,88 zł.

Zgoda prezydenta na kontrowersyjną ustawę

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek wieczorem wygłosił orędzie, w którym odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Zauważył, że z wysokimi cenami i rosnącymi kosztami życia zmagają się obecnie m.in. rolnicy, rodziny czy firmy transportowe.

Karol Nawrocki podkreślił, że rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczą na weto do ustawy dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co ma pozwolić im na utrzymanie zysków.

Prezydent podkreślił, że w "imieniu Polaków stawia również konkretne oczekiwania". – Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw – dodał.

Orlen zmienia ceny hurtowe paliw

W sobotę Orlen znacznie obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw. Benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 – o 232 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 – o 226 zł, a oleju napędowego Ekodiesel – o 337 zł za metr sześcienny.

W piątek, ceny tych paliw w hurcie Orlenu wynosiły odpowiednio: 6 tys. 218 zł w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, 7 tys. 019 zł w przypadku benzyny bezołowiowej Super Plus 98, a w przypadku oleju napędowego Ekodiesel 7 tys. 280 zł za metr sześc.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

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