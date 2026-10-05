Czarnek: W ciągu następnych miesięcy spodziewamy się zemsty

Śledztwo w sprawie organizacji wyborów kopertowych utknęło w martwym punkcie. Ostatnią decyzją śledczych było postawienie w lutym 2025 roku zarzutów Mateuszowi Morawieckiemu. Były premier jest oskarżany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Polityk odmówił składania wyjaśnień. Akt oskarżenia w jego sprawie nadal nie trafił jednak do sądu.

Pytany o tę kwestię kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy można spodziewać się decyzji prokuratury, które mogą uderzyć w partię, a nawet w jej szefa Jarosława Kaczyńskiego.

– My się absolutnie spodziewamy zemsty nieprawdopodobnej w ciągu następnych miesięcy, bo tylko to zostało tej władzy. Jeżeli pan utrzymuje najdroższe w historii ceny paliw, bo dla przedsiębiorców nie spadły w ogóle, oni i tak odliczają VAT, a ceny netto są utrzymywane przez Orlen na gigantycznym poziomie, jeżeli mamy do czynienia z zapaścią służby zdrowia i odsyłaniem ludzi w kolejkach, nawet tych, którzy mają podejrzenia chorób nowotworowych, jeżeli mamy katastrofę w każdym innym obszarze (...), to wszystko to trzeba przykryć tylko i wyłącznie igrzyskami. [Stąd] powrót do wyborów kopertowych, które nikogo już nie interesują – powiedział były minister edukacji narodowej w odpowiedzi na pytanie dziennikarza.

Wybory kopertowe

W maju 2020 roku miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenckie. Jako powód wskazano ogłoszoną "pandemię" COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Pomimo podjęcia wielu działań i zaangażowania publicznych środków, wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

Po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska jesienią 2023 roku, proces organizacji wyborów w 2020 roku stał się przedmiotem licznych postępowań prawnych, w tym śledztw prokuratorskich, działań sejmowej komisji śledczej oraz interwencji organów kontrolnych.

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