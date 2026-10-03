Ceny paliw w dół. Nowa decyzja Orlenu

Z danych hurtowego cennika paliw Orlenu, w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 986 zł, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 – 6 tys. 793 zł, a olej napędowy Ekodiesel – 6 tys. 943 zł za metr sześc.

Orlen obniżył ceny hurtowe paliw. W piątek było znacznie drożej

W piątek, ceny tych paliw w hurcie Orlenu wynosiły odpowiednio: 6 tys. 218 zł w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, 7 tys. 019 zł w przypadku benzyny bezołowiowej Super Plus 98, a w przypadku oleju napędowego Ekodiesel 7 tys. 280 zł za metr sześc.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek wieczorem wygłosił orędzie, w którym odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Zauważył, że z wysokimi cenami i rosnącymi kosztami życia zmagają się obecnie m.in. rolnicy, rodziny czy firmy transportowe.

Karol Nawrocki podkreślił, że rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczą na weto do ustawy dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co ma pozwolić im na utrzymanie zysków.

– Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – poinformował.

Prezydent podkreślił, że w "imieniu Polaków stawia również konkretne oczekiwania". – Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw – dodał.

Maksymalne ceny paliw od soboty do poniedziałku

W związku z podpisaniem przez prezydenta ustawy, ceny paliw spadły. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 – 7,59 zł, a diesla – 7,88 zł.

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