Atak Rosji na Ukrainę. Kolejny alert RCB w Polsce

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" – alert RCB o takiej treści został wysłany w nocy z niedzieli na poniedziałek do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

Przed godz. 5:00 alarm odwołano. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został odwołany

"W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki. Równocześnie treść ostrzeżenia została przesłana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem" – wyjaśniło RCB.

"Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia" – dodano.

W ostatnim czasie podobne alerty są wysyłane do mieszkańców południowo-wschodniej części Polski coraz częściej. Komunikaty dotyczą województw podkarpackiego i lubelskiego.

Jak działa alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji, takich jak IMGW oraz urzędów wojewódzkich.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert.

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego zagrożenia, otrzymają na swój telefon komórkowy SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci znajduje się telefon odbiorcy. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Czytaj też:

Rosja atakuje Kijów. Uderzyła w drugi co do wielkości most