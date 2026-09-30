Orlen zdecydował w sprawie cen paliw. Nadzieja dla kierowców?

Z danych dotyczących cennika hurtowego Orlenu wynika, że koncern zdecydował się na kolejne obniżki cen hurtowych paliw. Cena benzyny Pb95 spadła o 12 gr za litr, a oleju napędowego – o 11 gr.

Orlen obniżył ceny hurtowe paliw

Ceny hurtowe są jednym z kluczowych elementów wpływających na ceny widoczne na pylonach stacji benzynowych.

"Obniżki przychodzą w momencie, gdy paliwo w Polsce pozostaje stosunkowo drogie. We wrześniu hurtowe ceny paliw mocno wzrosły. W połowie miesiąca benzyna Pb95 w cenniku Orlenu kosztowała 6395 zł za tysiąc litrów, a diesel 7388 zł. Były to najwyższe poziomy w tym roku" – zauważa portal businessinsider.com.pl.

Ile kosztuje baryłka ropy?

W środę ropa na globalnych rynkach zyskuje po tym, jak we wtorek ceny surowca spadły najmocniej od ponad tygodnia. Dostawy ropy z Bliskiego Wschodu rosną i są blisko poziomów sprzed rozpoczęcia wojny w regionie.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad jest na NYMEX w Nowym Jorku po 89,66 USD – to więcej o 0,31 proc. Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 103,43 USD za baryłkę – więcej o 0,82 proc.

Podaż ropy z Bliskiego Wschodu wzrosła do poziomu zbliżonego do tego sprzed wojny. Według analityków JPMorgan 10-dniowa średnia eksportu ropy naftowej z regionu wzrosła do 17,5 mln baryłek dziennie. To 98 proc. poziomu, jaki notowano przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego.

Rekordowe ceny paliw. Rząd zakończył pakiet CPN

W Polsce ceny paliw są rekordowe. Benzyna kosztuje ponad 8 zł za litr, a diesel – ponad 9 zł za litr.

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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