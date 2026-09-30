Leon XIV: Apeluję do wszystkich stron, by wybrały drogę dialogu

Zaapelował do wszystkich stron konfliktu o wybór drogi dialogu i wezwał społeczność międzynarodową do zapewnienia terminowego dostarczenia pomocy humanitarnej potrzebującym.

Leon XIV apeluje o dialog w związku z walkami w Etiopii

"Z całego serca apeluję do wszystkich stron, by wybrały drogę dialogu" – powiedział papież na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej. Podkreślił, że konflikt zbrojny "nigdy nie rozwiązuje problemów, a jedynie je pogłębia", pozostawiając po sobie śmierć, zniszczenie i niechęć.

Leon XIV wyraził nadzieję, że szczere zaangażowanie wszystkich stron stworzy podstawy do osiągnięcia trwałego pokoju.

Ojciec Święty zaapelował również o międzynarodowe wsparcie dla ludności dotkniętej konfliktem. "Mam gorącą nadzieję, że społeczność międzynarodowa wniesie swój hojny i terminowy wkład w zapewnienie, by cała pomoc humanitarna dotarła do osób w potrzebie" – powiedział.

Papież przypomniał również, że w minioną niedzielę w Bolonii zostali beatyfikowani trzej kapłani, ks. Ubaldo Marchioni, salezjanin Elia Comini i sercanin Martino Capelli. Zostali oni zamordowani w 1944 roku, w dramatycznym okresie II wojny światowej, z powodu pogardy nazistowskich żołnierzy wobec ich posługi na rzecz parafian. "Niech ich ofiara przypomina współczesnym chrześcijanom o odwadze pozostawania blisko drugiego człowieka, zwłaszcza w chwilach próby" – zaapelował Leon XIV.

Ojciec Święty wezwał także wiernych, aby w październik i odmawiali Różaniec Święty, szczególnie w intencji zakończenia wojen i osiągnięcia pokoju.

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