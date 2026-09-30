Ameryka Łacińska przygotowuje się do wizyty papieża

Czy papież przybędzie do Zaña na grzbiecie muła? Przynajmniej tak wyobraża to sobie biskup Edinson Farfán z peruwiańskiej diecezji Chiclayo. Leon XIV pełnił tam funkcję biskupa Roberta Prevosta. Istnieją również zdjęcia obecnego papieża z tamtych czasów, kiedy podróżował konno.

Jest mało prawdopodobne, aby takie sceny mogły się powtórzyć, choćby ze względu na wyzwania logistyczne. Oczekuje się, że w północnym Peru, podczas wizyty zwierzchnika Kościoła katolickiego, zgromadzi się około miliona osób.

Papież w Ameryce Łacińskiej

Papież urodzony w Ameryce, posiadający również obywatelstwo peruwiańskie, rozpocznie swoją wizytę w Urugwaju. Będzie to czas najmniej drażliwy politycznie. Ten niewielki kraj jest uważany za wzór demokracji, a obie frakcje polityczne dogadują się tak dobrze, że podczas ważnych wydarzeń publicznych demonstrują jedność społeczną.

Jednak solą w oku Kościoła jest liberalne prawo dotyczące aborcji. Czy papież poruszy tę kwestię publicznie? Możliwości jest wiele. Na przykład na Stadionie Centenario w Montevideo, gdzie w 1930 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tam, gdzie mundial ma się odbyć ponownie w 2030 roku, papież poprowadzi czuwanie modlitewne.

Zupełnie inna atmosfera czeka papieża dalej na południe. W Argentynie libertariański prezydent Javier Milei próbuje przywrócić kraj na ścieżkę sukcesu gospodarczego poprzez rygorystyczny program reform. Dane ekonomiczne są pozytywne, spada ubóstwo, jednak bezkompromisowy styl, w jakim Milei wdraża swoje reformy, napotyka na silny opór lewicy, która dąży do powrotu do władzy w 2027 roku.

Kościół katolicki otwarcie przyznaje, że istnieją różnice zdań z rządem. Jednocześnie Konferencja Biskupów Argentyny domaga się, aby wizyta papieska nie była wykorzystywana do pogłębiania podziałów społecznych.

Czy to się powiedzie, czas pokaże. Poprzednik Leona XIV, Franciszek, był blisko związany z lewicowymi peronistami i wdał się z Mileiem w słowny pojedynek na odległość, pełen licznych uszczypliwości i złośliwości. Nie przeszkodziło to dwóm rodakom o latynoamerykańskim temperamencie w pokazaniu pojednawczego i serdecznego tonu podczas ich osobistego spotkania w Watykanie.

Szczególną uwagę podczas wizyty papieskiej skupia się na prowincji Buenos Aires, bastionie opozycji, rządzonym przez gubernatora Axela Kicillofa. Jest on uważany za potencjalnego kontrkandydata Milei w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Z tego powodu każdy gest i każde słowo papieża będzie przedmiotem analizy mediów i polityków, którzy będą poszukiwać ukrytego przesłania politycznego. Przeciwnicy Mileiego postrzegają papieża Leona XIV jako jednego ze swoich. Może to jednak być przedwczesne. Rząd szacuje, że wizyta papieska zmobilizuje około siedmiu milionów wiernych.

Powrót do Peru

Wreszcie najważniejszym punktem wizyty papieża Leona będzie pełen emocji powrót do Peru. Również i tam ważną rolę odegra polityka. Od kilku tygodni tym rozwijającym się gospodarczo krajem andyjskim rządzi prawicowo-konserwatywna prezydent Keiko Fujimori.

Jest ona córką zmarłego prezydenta Alberto Fujimoriego, który w latach 90. XX wieku dopuścił się poważnych naruszeń praw człowieka w walce z terrorystyczną organizacją Świetlisty Szlak. Najbardziej cierpiała wtedy rdzenna ludność. Mówi się, że Robert Prevost sprzeciwiał się fujimorizmowi w czasie, gdy mieszkał w Peru. Teraz ma okazję ponownie zająć się tą kwestią.

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