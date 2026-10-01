USA znoszą zakaz eksportu broni do Syrii. Decyzja wchodzi w życie

Departament Stanu zmienił przepisy International Traffic in Arms Regulations (ITAR), usuwając Syrię z listy państw objętych polityką automatycznej odmowy licencji i innych zezwoleń na eksport oraz import sprzętu i usług obronnych. Nowe regulacje weszły w życie 1 października.

Decyzję o zmianie polityki eksportowej zatwierdził 19 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio. Zgodnie z nowymi zasadami wnioski dotyczące dostaw sprzętu wojskowego i usług bezpieczeństwa do Syrii będą oceniane indywidualnie, a nie automatycznie odrzucane.

Nowe otwarcie w stosunkach USA-Syria

Zmiana wpisuje się w szerszy proces normalizacji stosunków USA z Syrią po upadku pod koniec 2024 r. rządów Baszara al-Asada.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa wcześniej zniosła kompleksowe sankcje gospodarcze wobec Syrii, a w sierpniu sekretarz Rubio poinformował o usunięciu tego kraju z amerykańskiej listy państw sponsorujących terroryzm.

Obecnym prezydentem Syrii jest Ahmad al-Szara, były przywódca rebeliantów, który po obaleniu Asada rozpoczął proces zmian i zabiega o odbudowę relacji z Zachodem.

Al-Szara, właściwie Abu Muhammad al-Dżaulani, był w przeszłości m.in. szefem islamistycznego ugrupowania Dżabhat an-Nusra i Hajat Tahrir al-Szam (HTS), a także bojownikiem Al-Kaidy. Część komentatorów ironicznie nazywa go "ulubionym terrorystą" Trumpa.

Zakaz eksportu broni. Siedem krajów na amerykańskiej czarnej liście

Po wykreśleniu Syrii z listy państw objętych generalną odmową licencji w ramach ITAR pozostaje na niej siedem krajów: Białoruś, Chiny, Kuba, Iran, Mjanma, Korea Północna i Wenezuela.

Waszyngton zapowiedział również działania zmierzające do ponownego otwarcia ambasady USA w Damaszku, zamkniętej od 2012 r.

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