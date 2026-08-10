Syria przejmuje rosyjskie bazy wojskowe. "Nowy etap"

Jak podała syryjska agencja prasowa SANA, uzgodnienia dotyczą m.in. rosyjskich baz w Hmejmim i Tartus.

Syria ma przejąć zarządzanie obiektami przeznaczonymi do celów cywilnych, w tym lotniskiem Hmejmim oraz czwartym komercyjnym nabrzeżem portu w Tartus. Obiekty te mają być stopniowo włączane do syryjskiej administracji cywilnej.

Syria i Rosja porozumiały się ws. baz Hmejmim i Tartus

Jednocześnie strony uzgodniły zmianę charakteru obiektów wykorzystywanych obecnie przez rosyjskie wojsko. Rosyjskie bazy mają zostać przekształcone w wspólne centra szkoleniowe i kwalifikacyjne. Według syryjskiego MSZ nowe rozwiązania mają uwzględniać interesy obu państw.

Proces reorganizacji ma zostać zakończony w ciągu maksymalnie trzech miesięcy. Po tym terminie zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące rosyjskiej obecności w Syrii.

Syryjskie MSZ oceniło, że memorandum jest najważniejszym rezultatem trwających około półtora roku negocjacji i otwiera "nowy etap" w relacjach Damaszku z Moskwą.

Pierwsza taka wizyta w Moskwie

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara podczas swojej pierwszej wizyty w Moskwie w październiku 2025 r. zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmieszczenie wojsk rosyjskich na granicy Syrii z Izraelem.

Ahmad Husajn al-Szara (właściwie Abu Muhammad al-Dżaulani) został przywódcą Syrii po obaleniu Baszara al-Asada w grudniu 2024 r. Dyktator wraz z rodziną uciekł do Moskwy, a rosyjskie władze udzieliły mu azylu "na podstawie przesłanek humanitarnych".

Al-Szara był w przeszłości m.in. szefem islamistycznego ugrupowania Dżabhat an-Nusra i Hajat Tahrir al-Szam (HTS), a także bojownikiem Al-Kaidy.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) twierdzi, że jesienią ubiegłego roku Asad przeżył próbę otrucia.

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