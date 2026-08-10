Syria przejmuje rosyjskie bazy wojskowe. "Nowy etap"
Udostępnij1 Skomentuj
Świat

Syria przejmuje rosyjskie bazy wojskowe. "Nowy etap"

Dodano: 
Rosyjska baza lotnicza w Syrii
Rosyjska baza lotnicza w Syrii Źródło: Wikimedia Commons
Syria i Rosja zawarły memorandum ws. reorganizacji rosyjskiej obecności na syryjskim wybrzeżu – poinformowało syryjskie MSZ. Porozumienie zakłada przekazanie części obiektów cywilnych pod zarząd Damaszku oraz przekształcenie rosyjskich baz wojskowych we wspólne centra szkoleniowe.

Jak podała syryjska agencja prasowa SANA, uzgodnienia dotyczą m.in. rosyjskich baz w Hmejmim i Tartus.

Syria ma przejąć zarządzanie obiektami przeznaczonymi do celów cywilnych, w tym lotniskiem Hmejmim oraz czwartym komercyjnym nabrzeżem portu w Tartus. Obiekty te mają być stopniowo włączane do syryjskiej administracji cywilnej.

Syria i Rosja porozumiały się ws. baz Hmejmim i Tartus

Jednocześnie strony uzgodniły zmianę charakteru obiektów wykorzystywanych obecnie przez rosyjskie wojsko. Rosyjskie bazy mają zostać przekształcone w wspólne centra szkoleniowe i kwalifikacyjne. Według syryjskiego MSZ nowe rozwiązania mają uwzględniać interesy obu państw.

Proces reorganizacji ma zostać zakończony w ciągu maksymalnie trzech miesięcy. Po tym terminie zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące rosyjskiej obecności w Syrii.

Syryjskie MSZ oceniło, że memorandum jest najważniejszym rezultatem trwających około półtora roku negocjacji i otwiera "nowy etap" w relacjach Damaszku z Moskwą.

Pierwsza taka wizyta w Moskwie

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara podczas swojej pierwszej wizyty w Moskwie w październiku 2025 r. zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmieszczenie wojsk rosyjskich na granicy Syrii z Izraelem.

Ahmad Husajn al-Szara (właściwie Abu Muhammad al-Dżaulani) został przywódcą Syrii po obaleniu Baszara al-Asada w grudniu 2024 r. Dyktator wraz z rodziną uciekł do Moskwy, a rosyjskie władze udzieliły mu azylu "na podstawie przesłanek humanitarnych".

Al-Szara był w przeszłości m.in. szefem islamistycznego ugrupowania Dżabhat an-Nusra i Hajat Tahrir al-Szam (HTS), a także bojownikiem Al-Kaidy.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) twierdzi, że jesienią ubiegłego roku Asad przeżył próbę otrucia.

Czytaj też:
Macron zrobił to jako pierwszy. Historyczna wizyta w Syrii

Opracował: Damian Cygan
Źródło: SANA
Czytaj także