Macron zrobił to jako pierwszy. Historyczna wizyta w Syrii

Macron został powitany na lotnisku w Damaszku przez ministra spraw zagranicznych Syrii Asada al-Szaibaniego.

W trakcie wizyty ma spotkać się z prezydentem al-Szarą, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestniczyć w rozmowach dotyczących odbudowy kraju, bezpieczeństwa regionalnego i współpracy gospodarczej.

Francuskiemu przywódcy towarzyszy delegacja przedsiębiorców, w tym przedstawiciele największych francuskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Syrii.

Macron z pierwszą wizytą w Syrii od czasu obalenia Asada

Przed rozpoczęciem wizyty Macron oświadczył, że Francja chce wspierać "suwerenną Syrię, zjednoczoną w swojej różnorodności i żyjącą w pokoju z sąsiadami".

Jak podkreślił Pałac Elizejski, celem podróży jest również zachęcanie nowych władz w Damaszku do budowy pluralistycznego państwa oraz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wizyta odbywa się w okresie stopniowej normalizacji relacji Zachodu z Syrią po odsunięciu od władzy Baszara al-Asada. W ostatnich miesiącach część państw zachodnich złagodziła sankcje wobec Damaszku i wznowiła kontakty dyplomatyczne z nowymi władzami.

"Przybywam, by wyrazić zaangażowanie Francji wobec narodu syryjskiego. Dla suwerennej Syrii, zjednoczonej w swojej różnorodności i (żyjącej) w pokoju z sąsiadami. Razem otwórzmy nowy rozdział stabilności i pokoju" – napisał Macron w serwisie X.

Z Damaszku do Ankary. W Turcji odbędzie się szczyt NATO

Po zakończeniu wizyty w Syrii prezydent Francji uda się do Turcji na szczyt NATO, podczas którego spodziewane są kolejne rozmowy dotyczące sytuacji m.in. na Bliskim Wschodzie i wojny na Ukrainie.

Na szczycie w Ankarze, który startuje we wtorek (7 lipca), Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski.

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