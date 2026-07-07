Polska, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia wydały wspólne oświadczenie

"Wielka Brytania, Holandia, Finlandia oraz Polska potwierdzają wspólne zaangażowanie na rzecz wzmacniania finansowania sektora obronnego, poprawy efektywności wydatków oraz transformacji wspólnych zdolności obronnych" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

"W obliczu szybko zmieniającego się międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa oraz konsekwencji rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie będziemy działać wspólnie, w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Pozostajemy zaangażowani we wspieranie Ukrainy w obronie jej suwerenności i przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji" – napisano.

Nowy mechanizm obronny

Cztery kraje poinformowały o osiągnięciu "znaczącego postępu" w pracach nad nowym Wielostronnym Mechanizmem Obronnym (Multilateral Defence Mechanism – MDM).

Inicjatywa ma "przyspieszyć inwestycje obronne, promować wspólne zamówienia oraz łączyć potrzeby zakupowe w zakresie kluczowych zdolności obronnych w celu zaspokojenia potrzeb wojskowych państw sojuszniczych".

Wielka Brytania, Holandia, Finlandia i Polska zamierzają szybko przejść do formalnych negocjacji traktatowych, przy jednoczesnym poszanowaniu procesu ratyfikacji każdego z państw. Ich wspólnym celem jest ustanowienie mechanizmu MDM do 2027 r.

Kolejna faza jesienią

Państwa zadeklarowały, że będą współpracować z głównymi partnerami w celu rozszerzenia mechanizmu na szeroką koalicję uczestników. Zobowiązały się również do dalszego rozwijania projektu z partnerami, którzy przystąpią do niego podczas następnej fazy, planowanej na jesień.

Wypracowane rozwiązania w obszarze międzynarodowego finansowania obronności mają być "spójne i komplementarne, w tym przez współpracę z innymi sojusznikami z NATO" na rzecz koordynacji wspólnych działań służących zwiększeniu zdolności obronnych oraz interoperacyjności.

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