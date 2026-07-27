Bosak alarmuje po raz kolejny: Proces islamizacji Polski ruszył

Jak informował kilka dni temu portal Kresy24 Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, powiązane z Ligą Muzułmańską, rozbudowuje jeden z obiektów o salę muzułmańskich modlitw i spotkań. W styczniu tego roku urząd miasta wydał pozwolenie na rozbudowę obiektu przy ul. 1 Maja 130 w Katowicach. Mieszkańcy nie zostali wcześniej poinformowani ani objęci konsultacjami. To kolejna taka sytuacja. Muzułmańskie centra powstają nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych większych polskich miastach.

Bosak: Proces islamizacji ruszył

W sprawie alarmuję politycy Konfederacji, między innymi posłowie Krzysztof Mulawa i Krzysztof Bosak. W niedzielę wicemarszałek Sejmu opublikował na X wpis, w którym po raz kolejny ostrzegł przed dalszą islamizacją Polski.

"Wygląda to raczej jak nieoficjalny meczet na kilkaset osób, a nie sala na 45 osób. Po obrazach i doniesieniach z największych miast Polski widać, że proces islamizacji ruszył" – napisał jeden z liderów Konfederacji.

"Polska po ośmiu latach rządów «prawicy» staje wobec tego procesu bezbronna jak dziecko, ze zwielokrotnioną społecznością muzułmańską, bez żadnych regulacji ograniczających radykalne nauczanie czy finansowanie islamu z zagranicy, bez żadnych wniosków z doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów, którzy uchwalili w tym zakresie specjalne prawa i polityki, bez żadnych kryteriów w polityce migracyjnej, z głęboko niedofinansowanym, niewydolnym systemem zarządzania migracjami" – czytamy dalej.

"Z tych karygodnych zaniedbań, których skutki będą ponosić Polacy, muszą zostać wyciągnięte wnioski. Nigdy więcej takich liderów przy władzy w obszarze spraw wewnętrznych i migracji!" – podkreślił Krzysztof Bosak.

Mekler: Meczety wyznaczają granice zasięgu

Sprawę skomentował również przedsiębiorca i działacz Konfederacji Rafał Mekler.

"Tak jak w czasach zaborów cerkwie wyznaczały granicę zasięgu Imperium Rosyjskiego, tak obecnie w czasach najazdu islamu na Europę meczety są emanacją nowego. Nie ma końca kultury, jest jej ewolucja, zmagania idei, i to nie islam jest silny, tylko my jesteśmy słabi, przypominamy organizm który zamiast z chorobą walczyć próbuje z nią żyć, na tyle na ile choroba pozwala, zachód już w stanie terminalnym, u nas na razie pierwsze poważniejsze symptomy" – czytamy w jego poście na X.

Czytaj też:

Lewica słabnie, a wybory za niecały rok. Władze intensyfikują legalizowanie "nowych obywateli" Czytaj też:

Chcieli zachować jak najwięcej nielegalnych migrantów. Wyciekła notatka z końcówki prezydentury Bidena