Kolejna sala modlitw dla muzułmanów. "Granice zasięgu imperium"

Jak informuje portal Kresy24 Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, powiązane z Ligą Muzułmańską, rozbudowuje obiekt przy ul. 1 Maja 130 w Katowicach o salę modlitw i spotkań. W styczniu tego roku urząd miasta wydał pozwolenie na inwestycję. Mieszkańcy nie zostali wcześniej poinformowani ani objęci konsultacjami.

Katowice. Kolejne miejsce dla muzułmanów

Sprawę jako jeden z pierwszych próbował nagłośnić poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa. "W Katowicach-Zawodziu, przy ul. 1 Maja 130, bez wiedzy i zgody mieszkańców powstaje Sala Kultury Muzułmańskiej na 45 osób. […] Mieszkańcy są mocno zaniepokojeni. Dlaczego tak ważne inwestycje o charakterze religijnym realizowane są w gęstej zabudowie mieszkaniowej całkowicie po cichu?" – napisał poseł w social mediach.

W Katowicach przy ulicy Warszawskiej znajduje się już Centrum Kultury Islamu, prowadzone przez Ligę Muzułmańską. Miejsce służy do spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności muzułmańskiej, m.in. organizacji spotkań religijnych czy głoszenia nauk o islamie.

9 lipca portal tarnogorski.info skierował do Urzędu Miasta Katowice pytania dotyczące przeznaczenia obiektu, wydanych zgód administracyjnych, ewentualnych konsultacji z mieszkańcami oraz zgłoszeń napływających od lokalnej społeczności.

Przez 14 dni magistrat nie udzielił odpowiedzi, ponieważ wiadomość miała trafić do urzędowego folderu ze spamem. Po ponownym nawiązaniu kontaktu biuro prasowe katowickiego urzędu przedstawiło oficjalne stanowisko dotyczące inwestycji.

Sala do celów religijnych

Dokumentacja budowlana wskazuje, że istniejący obiekt zostanie rozbudowany o wielofunkcyjną salę do celów religijnych. W decyzji o warunkach zabudowy pomieszczenie zostało sklasyfikowane jako sala modlitw i spotkań.

Nowa część budynku ma mieć jedną kondygnację, wysokość do 5 m oraz powierzchnię użytkową przekraczającą 440 m². W ramach inwestycji zaplanowano także rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych.

W decyzji administracyjnej napisano, że w obiekcie może przebywać 45 osób. Ograniczenie nie wynika jednak z rzeczywistej pojemności budynku, lecz ze sposobu przygotowania dokumentacji.

"Określona w sentencji decyzji ilość osób (45) wynika z braku uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą przeciwpożarowym – projektant ograniczył tę liczbę" – poinformowała rzecznik prasowa Urzędu Miasta Katowice Sandra Hajduk.

Katowicki magistrat podkreślił, że działka nie należy do miasta, a organ administracyjny ma obowiązek wydać pozwolenie, jeżeli przedstawiony projekt spełnia wymagania przewidziane przez prawo.

"W trakcie postępowania nie ocenia celowości ani charakteru działalności prowadzonej na prywatnej nieruchomości – bada jedynie zgodność inwestycji z przepisami prawa" – pisze magistrat.

Do czasu udzielenia odpowiedzi przez urząd do katowickiego magistratu nie wpłynęły oficjalne skargi mieszkańców dotyczące inwestycji przy ul. 1 Maja 130.

Mekler: Europa przypomina organizmu, który zamiast walczyć z chorobą, próbuje z nią żyć

Sprawę skomentował przedsiębiorca i działacz Konfederacji Rafał Mekler.

"Tak jak w czasach zaborów cerkwie wyznaczały granicę zasięgu Imperium Rosyjskiego, tak obecnie w czasach najazdu islamu na Europę meczety są emanacją nowego. Nie ma końca kultury, jest jej ewolucja, zmagania idei, i to nie islam jest silny, tylko my jesteśmy słabi, przypominamy organizm który zamiast z chorobą walczyć próbuje z nią żyć, na tyle na ile choroba pozwala, zachód już w stanie terminalnym, u nas na razie pierwsze poważniejsze symptomy" – czytamy w jego poście na X.

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