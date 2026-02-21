Michalkiewicz: Kolejny krok w kierunku islamizacji Europy

Pod koniec stycznia europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka poinformował na kanałach społecznościowych, że otrzymał odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację dotyczącą funkcjonowania programu Erasmus. Jak przekazał, z odpowiedzi wynika, że aż "175 milionów euro (ponad 700 mln złotych) zostało przeznaczonych na finansowanie mobilności studentów i pracowników z – jak to określono – południowego regionu Morza Śródziemnego". Chodzi o sześć tysięcy osób rocznie z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w przeważającej mierze z państw islamskich, które legalnie wjeżdżają do UE w ramach "cyrkulacji talentów". Zdaniem Tyszki w praktyce jest to kolejny, tym razem legalny migracyjny kanał przerzutowy dla migrantów, którzy często nie wrócą już do swoich krajów.

Jednocześnie według niepotwierdzonych oficjalnie przecieków medialnych opracowywany projekt krajowej strategii Polski Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – "Krajowa Strategia Umiędzynarodowienia Polskiego Szkolnictwa Wyższego i Nauki do 2035 r"., zakłada, że do 2035 r. ok. 25 proc. studentów w Polsce ma pochodzić z zagranicy.

Michalkiewicz: Kolejny krok ku islamizacji Europy

Odpowiadając na pytanie internauty o te zagadnienia na swoim kanale YouTube, Michalkiewicz zgodził się, że jest to otwarcie drogi islamowi do dalszej ekspansji na Starym Kontynencie. – Oczywiście, że to krok w kierunku islamizacji Europy. Większość tych migrantów pochodzi z krajów, w których islam jest religią dominującą.

– Islam występuje nawet w Indiach. Katolicy, chrześcijanie też są. W Afryce też są chrześcijanie, w Ameryce Południowej jest większość chrześcijan, różnych wyznań chrześcijańskich, ale co najmniej tyle samo jest muzułmanów – dodał.

Publicysta podkreślił, że jest to zatem kolejny krok ku islamizacji kontynentu europejskiego.

