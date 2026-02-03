Śmiszek z aprobatą po słowach Montero. Zajączkowska ma dla niego propozycję

Montero przyznała, że masowa migracja z Afrykanów i muzułmanów oraz nadanie im praw wyborczych jest potrzebne lewicowej agendzie politycznej, by zyskać w wyborach więcej głosów. Zapowiedź ta mocno przypadła do gustu eurodeputowanemu polskiej Lewicy Krzysztofowi Śmiszkowi.

Montero przyznała – chodzi o podmianę populacji i głosy dla lewicy

– Chcę prosić osoby imigranckie i należące do mniejszości etnicznych: nie zostawiajcie nas samych z tyloma faszystami – wrzeszczała na wiecu w Saragossie Montero. – Oczywiście, że chcemy, żeby głosowali. Zdobyliśmy dla nich papiery, daliśmy im legalizację, a teraz idziemy po obywatelstwo lub zmianę prawa, żeby mogli głosować. Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Obyśmy mogli pozbyć się faszystów i rasistów z tego kraju dzięki imigrantom – krzyczała przedstawicielka tamtejszego rządu, była minister ds. równouprawnienia.

Przypomnijmy – socjalistyczno-komunistyczna koalicja rządząca Hiszpanią właśnie ogłosiła, że zalegalizuje 500 tysięcy nielegalnych imigrantów. Nie wiemy jednak, ile nielegalnych przybyszów przebywa obecnie w tym kraju, ponieważ tamtejsze władze od lat ściągają ich na swoje terytorium.

Zajączkowska: Oni już nawet nie udają

Zajączkowska-Hernik zaapelowała do Polaków, by nigdy nie głosowali w naszym kraju na ludzi podzielających poglądy Irene Montero. "Oni już nawet nie udają o co im chodzi – chcą podmiany wyborców na imigrantów, żeby mieć więcej głosów w wyborach i trwać przy władzy i walczyć ze swoim urojonym, widzianym wszędzie «faszyzmem». Są gotowi nawet zniszczyć własny naród" – napisała na swoich mediach społecznościowych.

"Może niech najpierw odwiedzi dzielnice wypełnione imigrantami"

Polska europoseł zwróciła też uwagę, że Śmiszek, jeśli bardzo chce, może udać się do miejsc pełnych Afrykanów i muzułmanów. Ciężko byłoby znaleźć takie w Polsce, ale w Hiszpanii jest ich pełno.

"Skoro europoseł Śmiszek jest taki do przodu z «włączaniem imigrantów», to może niech najpierw odwiedzi dzielnice wypełnione imigrantami z Afryki czy Bliskiego Wschodu w Brukseli, Paryżu, Londynie, albo Barcelonie? Może niech wspólnie z Robertem Biedroniem zawitają do dzielnic wypełnionych muzułmanami i spróbują obnosić się ze swoim związkiem? Wówczas z bliska zetknie się ze słynną "akceptacją" i "tolerancją" imigrantów, których chce w Polsce i to jeszcze z prawami wyborczymi" – napisała.

Z kolei Sławomir Mentzen przypomniał na swoim kanale YouTube, że w prawie szariatu polskiemu europosłowi Lewicy groziłaby nawet kara śmierci.

Niebezpieczeństwo dla narodów Europy. Skutki będą nieodwracalne

Polityk Konfederacji nie kryła, że mamy do czynienia z osobami stwarzającymi realne zagrożenie. "Tacy ludzie jak Montero, czy Śmiszek są skrajnie niebezpieczni dla przyszłości narodów Europy, w tym Polski. Ich polityka to dążenie do zniszczenia własnej kultury i tożsamości. To nakłanianie własnego społeczeństwa do samobójstwa i zastąpienia go innym. Skutki takiej antynarodowej polityki będą katastrofalne i nieodwracalne".

"Bardzo Was proszę, dla dobra swojego i swoich dzieci, dla przyszłości naszej Ojczyzny, nigdy, PRZENIGDY nie głosujcie na takich ludzi. Niech Polska będzie bezpieczna i po prostu nasza" – zaapelowała Zajączkowska-Hernik.

