Zajączkowska-Hernik grzmi. "To byłby jawny zamach na nasze zdrowie"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w piątek, że Komisja Europejska rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur.

– Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski – powiedziała.

Umowa z Mercosur. "Brazylia nie kontroluje jakości żywności"

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, we wpisie na platformie X poinformowała, że „Komisja Europejska Ursuli von der Leyen zrobiła audyt i właśnie przyznała, że Brazylia... NIE KONTROLUJE jakości żywności wysyłanej do UE”. „Możemy się szykować na więcej rakotwórczej wołowiny” – dodała.

Przypomniała, że „przecież zapewniali, że wszystko będzie w porządku i kraje Merscosur będą spełniać unijne wymogi”. „Jeden wielki wał. Tak wyglądają te »klauzule ochronne« w praktyce” – dodała.

Ewa Zajączkowska we wpisie zacytowała słowa Jacka Zarzeckiego, wiceprzewodniczącego zarządu Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny. „KE opublikowała wyniki audytu w Brazylii w sprawie wołowiny. Wnioski są jasne: kluczowe zalecenia nie zostały wdrożone. Brazylia nie wywiązała się w pełni ze swoich zobowiązań. Na papierze wszystko wyglądało świetnie, a w rzeczywistości mięso niespełniające unijnych wymogów trafiło na rynek” – powiedział.

„Tyle warte są gwarancje i zapewnienia eurokratów. Teraz okazuje się, że 62 tony rakotwórczej wołowiny trafiły do UE, część do spożycia, a sam audyt KE wykazuje brak faktycznej kontroli. A mimo to Komisja Europejska Von der Leyen planuje wprowadzić tymczasowe stosowanie umowy z Mercosur, nie czekając nawet na zbadanie jej przez TSUE, o co zawnioskował Parlament Europejski po słynnym głosowaniu” – podkreśliła.

Oceniła, że „to byłby jawny zamach na nasze zdrowie”. „Nie chcemy tej toksycznej, rakotwórczej żywności z Mercosur” – dodała.

Zajączkowska-Hernik pyta: Gdzie u licha jest polski rząd?

Ewa Zajączkowska-Hernik zapytała „gdzie u licha jest polski rząd?!”.

„Po tym wszystkich wydarzeniach powinien wreszcie naprawdę stanąć w obronie polskich obywateli – złożyć własną skargę na umowę z Mercosur do TSUE i zapowiedzieć brak przyjmowania żywności z państw Ameryki Południowej przynajmniej dopóki nie będzie faktycznie kontrolowana! Zdrowie Polaków musi być priorytetem” – zakończyła europoseł Konfederacji.

