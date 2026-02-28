"Przed nami kluczowe chwile". Reza Pahlavi zwrócił się do Irańczyków

Od rana trwa atak Izraela i USA na Iran. Wybuchy słychać w Teheranie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia USA rozpoczęła "poważne operacje bojowe" w Iranie. Przywódca opublikował film na portalu Truth Social.

– Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – przekazał Trump. Prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone "zniszczą irańskie rakiety i zrównają z ziemią irański przemysł rakietowy".

Oświadczenie w serwisie X opublikował Cyrus Reza Pahlawi, który dla irańskiej opozycji jest nadzieją na zmianę władzy. Wielu chciałoby, aby to on przejął rządy. – Moi drodzy rodacy, przed nami kluczowe chwile. Pomoc, którą prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał dzielnemu narodowi Iranu, właśnie dotarła. To interwencja humanitarna, a jej celem jest Republika Islamska, jej aparat represji i machina śmierci, a nie wielki kraj i naród irański – mówi przebywający na emigracji w USA najstarszy syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego. Po śmierci ojca, ogłosił się dziedzicem perskiego tronu jako Reza Pahlawi II.

Reza Pahlawi zwraca się do służb i armii

– Ale pomimo tej pomocy, ostateczne zwycięstwo i tak będzie należało do nas. To my, naród irański, dokończymy dzieła w tej ostatecznej bitwie. Czas powrotu na ulice jest bliski. Teraz, gdy Republika Islamska chyli się ku upadkowi, moje przesłanie do wojska, organów ścigania i sił bezpieczeństwa kraju jest jasne: przysięgliście być obrońcami Iranu i narodu irańskiego, a nie obrońcami Republiki Islamskiej i jej przywódców. Waszym obowiązkiem jest bronić ludzi, a nie reżimu, który trzyma naszą ojczyznę w niewoli poprzez represje i zbrodnie. Dołączcie do narodu i pomóżcie zapewnić stabilną i bezpieczną transformację. W przeciwnym razie zatoniecie wraz z rozbitym okrętem Chameneiego i jego reżimu – apeluje.

twitter

– A moje przesłanie do prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, brzmi następująco: szlachetny naród irański, pomimo brutalnych represji i zabójstw dokonywanych przez ten reżim, dzielnie stawiał opór przez prawie dwa miesiące. Zwracam się z prośbą o zachowanie najwyższej ostrożności, aby chronić życie cywilów i moich rodaków. Naród irański jest waszym naturalnym sojusznikiem i sojusznikiem wolnego świata, i nie zapomni waszej pomocy w najtrudniejszym okresie współczesnej historii Iranu – podkreślił.

Zwracając się do Irańczyków żyjących w kraju, powiedział: – W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu. Proszę, abyście na razie pozostali w domach i zachowali spokój oraz bezpieczeństwo. Bądźcie czujni i gotowi do powrotu na ulice w odpowiednim czasie, aby podjąć ostateczne działania, o czym poinformuję Was szczegółowo.

– Jesteśmy bardzo blisko ostatecznego zwycięstwa. Chcę być z wami jak najszybciej, abyśmy mogli wspólnie odzyskać i odbudować Iran – zakończył.

Czytaj też:

Pilny komunikat Tuska. "Odebrałem meldunki MON i MSZ"