Iran został zaatakowany. MSZ: Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach

Trwa wymiana ciosów między Izraelem i USA, a Iranem. Po porannych atakach na cele w Iranie, Teheran odpowiedział atakując izraelskie miasta oraz amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Do eksplozji doszło w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według CNN, celem ataku stały się: baza lotnicza Al-Udeid w Katarze, baza lotnicza Al-Salem w Kuwejcie, baza lotnicza Al-Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz baza Piątej Floty USA w Bahrajnie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie. Rzecznik resortu Maciej Wewiór ostrzegł, że najbliższych godzinach opuszczenie tego regionu może stać się utrudnione. Dodał, że w tej chwili nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

"Od dłuższego czasu apelujemy o opuszczenie Iranu i Libanu oraz o unikanie podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa możliwe są zakłócenia w ruchu lotniczym w całym regionie. Nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach RP. Sytuacja pozostaje niestabilna. Monitorujemy ją na bieżąco. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" – przekazał Wewiór w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Polskie władze monitorują sytuację

O wydarzeniach w Iranie zostały poinformowane wszystkie najważniejsze osoby w państwie.

"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” – napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie” – poinformował na platformie X prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że „dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA” – przekazał prezydent.

Czytaj też:

Atak na Iran. Zginęło kilku wysokich rangą dowódcówCzytaj też:

PLL LOT odwołują loty do Izraela. Samolot do Dubaju zawrócony