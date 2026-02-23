Zamieszki po zabiciu El Mencho. MSZ ostrzega Polaków w Meksyku

Władze Meksyku poinformowały w niedzielę (22 lutego) o śmierci jednego z najgroźniejszych przywódców karteli narkotykowych Nemesio Oseguery Cervantesa, znanego jako El Mencho. Lider kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion) zginął podczas operacji sił bezpieczeństwa. Wkrótce potem w kilku regionach kraju doszło do gwałtownych zamieszek.

Nie żyje El Mencho. Apel polskiego MSZ

Jak przekazała ambasada RP w Meksyku, sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta, a w niektórych regionach odnotowano blokady dróg, podpalenia pojazdów oraz ataki na budynki publiczne. Najpoważniejsze incydenty miały miejsce w stanach Jalisco, Michoacán oraz Guanajuato.

Placówka apeluje do obywateli polskich przebywających w Meksyk o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie miejsc zgromadzeń i śledzenie lokalnych komunikatów władz. Osobom planującym podróż rekomenduje się rozważenie jej odłożenia.

Ambasada przypomina także o możliwości rejestracji wyjazdu w systemie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował w poniedziałek (23 lutego) w mediach społecznościowych, że obecnie w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 448 polskich obywateli.

Głównym celem tego systemu jest zapewnienie szybkiego kontaktu i pomocy konsularnej w sytuacjach kryzysowych za granicą.

Zamieszki w Meksyku. Ostrzeżenia dla turystów

Według mediów, w związku z falą przemocy w niektórych meksykańskich miastach wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a część połączeń lotniczych została czasowo wstrzymana. Ostrzeżenia dla swoich obywateli wydały również władze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Kanady.

Ambasada RP zapewnia, że monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami.

