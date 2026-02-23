Zamieszki po zabiciu El Mencho. MSZ ostrzega Polaków w Meksyku
Zamieszki po zabiciu El Mencho. MSZ ostrzega Polaków w Meksyku

Meksykańska policja
Meksykańska policja Źródło: Wikimedia Commons
Ambasada RP w Meksyku ostrzega polskich turystów i odradza podróże do tego kraju w związku z zamieszkami, które wybuchły po zabiciu barona narkotykowego El Mencho.

Władze Meksyku poinformowały w niedzielę (22 lutego) o śmierci jednego z najgroźniejszych przywódców karteli narkotykowych Nemesio Oseguery Cervantesa, znanego jako El Mencho. Lider kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion) zginął podczas operacji sił bezpieczeństwa. Wkrótce potem w kilku regionach kraju doszło do gwałtownych zamieszek.

List gończy za Nemesio Osergurą Cervantesem (pseudonim El Mencho), oferujący 10 mln dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania

Nie żyje El Mencho. Apel polskiego MSZ

Jak przekazała ambasada RP w Meksyku, sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta, a w niektórych regionach odnotowano blokady dróg, podpalenia pojazdów oraz ataki na budynki publiczne. Najpoważniejsze incydenty miały miejsce w stanach Jalisco, Michoacán oraz Guanajuato.

Placówka apeluje do obywateli polskich przebywających w Meksyk o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie miejsc zgromadzeń i śledzenie lokalnych komunikatów władz. Osobom planującym podróż rekomenduje się rozważenie jej odłożenia.

Ambasada przypomina także o możliwości rejestracji wyjazdu w systemie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował w poniedziałek (23 lutego) w mediach społecznościowych, że obecnie w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 448 polskich obywateli.

Głównym celem tego systemu jest zapewnienie szybkiego kontaktu i pomocy konsularnej w sytuacjach kryzysowych za granicą.

Zamieszki w Meksyku. Ostrzeżenia dla turystów

Według mediów, w związku z falą przemocy w niektórych meksykańskich miastach wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a część połączeń lotniczych została czasowo wstrzymana. Ostrzeżenia dla swoich obywateli wydały również władze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Kanady.

Ambasada RP zapewnia, że monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
