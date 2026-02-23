"Wojna" o balkony. Nowe przepisy mają uregulować temat

Ministerstwo Finansów i Gospodarki zaprezentowało projekt ustawy o własności lokali. W projekcie znalazły się zmiany, o których powinni wiedzieć właściciele lub najemcy bloków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, a których mieszkania mają balkony.

W propozycji rozwiązano kwestię remontu balkonów – obecnie sprawy przeciekających tarasów i balkonów oraz tego, kto za remont usterek ma odpowiadać, często trafiają do sądów. Ministerstwo chce uporządkować to, kto jest odpowiedzialny za ich utrzymanie.

"Projekt wskazuje, iż elementy konstrukcyjne balkonu (loggii, tarasu) stanowią nieruchomość wspólną, za której utrzymanie odpowiada wspólnota. Są to dźwigary, płyta balkonowa wraz z izolacją, balustrada balkonu oraz inne elementy balkonu stanowiące fragmenty elewacji budynku. Tym samym jednoznacznie przesądzone zostanie, iż składową lokalu (a zatem i przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności jego właściciela) będzie wewnętrzna przestrzeń balkonu. Pozwoli to rozgraniczyć własność poszczególnych elementów balkonu oraz odpowiedzialność za ich utrzymanie" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Kto odpowiada za co?

W myśl projektu za na wspólną część nieruchomości będą uznawane: płyta balkonowa (konstrukcja), izolacja, balustrada będąca elementem elewacji, inne elementy konstrukcyjne związane z bryłą budynku. Za ich stan techniczny, remonty, naprawy i usuwanie usterek będzie odpowiadać wspólnota mieszkaniowa.

Z kolei za część lokalu zostanie uznana: wewnętrzna przestrzeń balkonu, okładziny, płytki, wykończenie oraz wyposażenie. Za te elementy będzie już odpowiadał właściciel lokalu.

"W praktyce będzie to oznaczać, że za przeciekającą płytę balkonową, odpadającą balustradę, zniszczoną izolację będzie odpowiadać wspólnota mieszkaniowa i to ona z funduszu remontowego będzie musiała pokryć koszty naprawy z funduszu remontowego – to jest dobra wiadomość, bo wreszcie przepisy będą to regulować. Są i gorsze wieści. Zmiana przepisów wiąże się z tym, że to wspólnoty będą musiały planować remonty balkonów, tarasów i loggii, a przede wszystkim znaleźć na to pieniądze. Może to wiązać się z koniecznością zwiększenia funduszu remontowego" – opisuje fakt.pl.

Rządowy projekt nie ustala odgórnie wysokości funduszu remontowego. Fundusz taki mają tworzyć wszystkie wspólnoty mające więcej niż trzy lokale. O wysokości funduszu remontowego decyduje wspólnota w drodze uchwały.