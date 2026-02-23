"Nie otrzyma pomocy". Stanowcza decyzja Słowacji ws. Ukrainy

– Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy – ogłosił Robert Fico.

W niedzielę premier Słowacji informował, że kraj ma prawo do takiej reakcji po niewznowieniu przez Kijów dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg Przyjaźń.

Węgry i Słowacja podjęły decyzję ws. Ukrainy

Wcześniej Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji z prośbą o zezwolenie na tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Adria.

Rząd Słowacji ogłosił stan wyjątkowy w sektorze naftowym z powodu braku dostaw.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym "Przyjaźń", szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył w środę, że dostawy ropy naftowej wciąż nie zostały wznowione „decyzją Ukrainy” i określił tę decyzję jako „czysto polityczną”.

– Wstrzymujemy dostawy oleju napędowego na Ukrainę i nie zostaną one wznowione, dopóki ropa nie zacznie ponownie płynąć rurociągiem Przyjaźń. To jest granica – podkreślił Péter Szijjártó.

Węgierski minister spraw zagranicznych dodał, że Węgry obecnie dysponują strategicznymi rezerwami ropy naftowej wystarczającymi na 96 dni, więc w krótkiej perspektywie nie ma powodu do obaw.

Poinformował również, że węgierska spółka MOL zamówiła pierwsze partie rosyjskiej ropy, których transport odbędzie się drogą morską przez Chorwację.

