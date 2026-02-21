Premier Słowacji grozi Zełenskiemu. Dał mu czas do poniedziałku

Ultimatum skierowane do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego premier Słowacji Robert Fico opublikował w sobotę na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Słowacja odetnie prąd Ukrainie? Fico postawił Zełenskiemu ultimatum

"Jeśli prezydent Ukrainy nie wznowi w poniedziałek dostaw ropy do Słowacji, tego samego dnia poproszę odpowiednie słowackie firmy o zaprzestanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej do Ukrainy" – napisał na platformie X.

W swoim oświadczeniu szef słowackiego rządu przypomniał, że jego kraj pomaga Ukrainie od początku trwania konfliktu. Na Słowacji, jak podkreślił, przebywa obecnie 180 tys. obywateli tego kraju, którym zapewniona jest pomoc humanitarna. "Robimy dla Ukrainy znacznie więcej niż niektóre inne kraje" – wskazał.

"Prezydent Ukrainy nie rozumie naszego pokojowego podejścia i, ponieważ nie popieramy wojny, zachowuje się złośliwie wobec Słowacji. Najpierw wstrzymał dostawy gazu do Słowacji, powodując straty rzędu 500 milionów euro rocznie. Teraz wstrzymał dostawy ropy naftowej, powodując dalsze straty i trudności logistyczne" – czytamy.

Stosunki słowacko-ukraińskie jak "bilet w jedną stronę"

Robert Fico podkreślił ponadto w swoim oświadczeniu, że jeśli Zachodowi nie przeszkadza wysadzenie gazociągu Nord Stream, to Słowacja nie może zaakceptować stosunków słowacko-ukraińskich jako biletu w jedną stronę, z którego korzysta jedynie Ukraina. "Słowacja jest dumnym i suwerennym krajem, a ja jestem dumnym i suwerennym Słowakiem. Jeśli dostawy ropy naftowej na Słowację nie zostaną wznowione w poniedziałek, zwrócę się do SEPS, państwowej spółki akcyjnej, o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę. Tylko w styczniu 2026 roku te awaryjne dostawy, niezbędne do stabilizacji ukraińskiej sieci energetycznej, były dwukrotnie większe niż w całym roku 2025" – przekazał.

Kończąc swoje oświadczenie premier Słowacji stwierdził, iż niedopuszczalnego zachowania prezydenta Zełenskiego wobec Słowacji, traktującego ją jak kraj wrogi, uważa za całkowicie słuszne, że odmówił on angażowania Republiki Słowackiej w ostatnią wojskową pożyczkę dla Ukrainy, opiewającą na 90 miliardów euro.

Czytaj też:

Węgry blokują 90 mld euro dla Ukrainy. "Nie ulegniemy szantażowi"Czytaj też:

Napięcie na linii Kijów - Budapeszt. Orban rozważa mocne uderzenie w UkrainęCzytaj też:

Węgry odpowiadają na "szantaż" Ukrainy. Ostra reakcja Budapesztu