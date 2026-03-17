Tusk zapowiada łamanie Konstytucji. Weźmie unijny kredyt, mimo weta?

Prezydent od samego początku był pod gigantyczną presją Donalda Tuska i jego rządu. Politycy koalicji rządzącej wmawiali Polakom za pośrednictwem swoich tub propagandowych, że unijny kredyt to „silna, wielka, bezpieczna Polska”, a jego odrzucenie to zdrada narodowa i działanie na szkodę państwa.

Widząc, że gra toczy się o polską suwerenność i prawo do decydowania o kierunkach rozwoju polskiej armii, już w styczniu przekazaliśmy doradcom Prezydenta naszą pogłębioną ekspertyzę o programie SAFE. Wykazaliśmy w niej, w jaki sposób unijna pożyczka może zostać wykorzystana do szantażowania Polaków, którzy przed zbliżającymi się wyborami usłyszeliby, że wybór rządu stającego w obronie polskiej suwerenności będzie oznaczał zawieszenie wypłaty miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dziś wiemy, że nasza ekspertyza została już wówczas przedstawiona w notatce Prezydentowi.

Szybko okazało się, że mieliśmy rację. Komisja Europejska już dzisiaj zapowiada problemy w wypłacie środków z programu SAFE na rzecz Węgier, które za miesiąc czekają decydujące wybory parlamentarne. Szantaż Brukseli to oczywista próba odebrania poparcia konserwatywnemu rządowi Wiktora Orbana.

To nie koniec walki o obronę polskiej suwerenności obronnej i zbrojeniowej. Rząd Donalda Tuska już zapowiada, że zignoruje weto prezydenckie i przystąpi do realizacji pożyczki SAFE bez ustawy. Odpowiadamy na to naszymi analizami, zaopatrując polityków w argumenty oraz przygotowując konkretne działania prawne przeciwko bezprawiu.

Dzień ogłoszenia weta zaczął się dla nas uroczyście. Rankiem przedstawiciele Ordo Iuris zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie mogliśmy przekazać 40 000 podpisów pod petycją „WETO dla SAFE”. Zebraliśmy je w rekordowym jak na petycję czasie 10 dni!

Podpisy przekazaliśmy podczas spotkania, które odbyło się w tej samej sali, w której kilka dni wcześniej Karol Nawrocki rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim.

W ten sposób głosy tysięcy rodaków wsparły trudną decyzję Prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję za każdy podpis i za wszelką promocję tej petycji!

Ogłaszając swoją decyzję, Karol Nawrocki przywoływał także argumenty, które pojawiały się w naszych analizach, komentarzach i petycjach.

– Jako Prezydent Rzeczypospolitej mam obowiązek postawić pytanie zasadnicze: Czy rozwiązanie, które może ograniczać suwerenność państwa w sprawach bezpieczeństwa, jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej? Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa. A jedną z nich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi. Potwierdzają to także europejskie traktaty (…) Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – mówił Karol Nawrocki w trakcie swojego czwartkowego orędzia.

Jak słusznie zauważył Prezydent, SAFE to gigantyczny kredyt na 45 lat, w obcej walucie, ze zmiennym i nieznanym dzisiaj oprocentowaniem. Nasze dzieci i wnuki musiałyby oddać UE do 2071 roku dwa razy tyle, ile moglibyśmy otrzymać…

Jednak nasze działania wykraczały dalece poza analizy i petycję. Nasi eksperci odbyli w ostatnich tygodniach szereg spotkań z politykami, dziennikarzami i tysiącami obywateli. Publikowaliśmy komentarze, materiały prasowe, przystępne infografiki. Występowaliśmy w mediach, stworzyliśmy szereg popularnych na portalach społecznościowych treści, pisaliśmy o tym newslettery wysyłane do setek tysięcy Polaków.

Spotykaliśmy się także z zagranicznymi liderami opinii, analitykami i dyplomatami, którzy otrzymali od nas anglojęzyczne analizy i inne materiały, wykazujące zagrożenia związane z unijnym programem SAFE. Wyjaśnialiśmy im, że opór polskich patriotów wobec SAFE jest zasadny i przemyślany.

Podobne zastrzeżenia do SAFE ma szereg państw w Unii. Na pożyczkę nie zdecydowało się osiem krajów UE – w tym Szwecja, Austria, Irlandia, Holandia, Słowacja i … Niemcy! Te ostatnie i tak wiedzą, że będą największym wygranym programu SAFE, który sfinansuje zamówienia całej Europy realizowane w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Na stronie Federalnego Ministerstwa Obrony Niemiec wprost napisano, że SAFE służyć będzie „szczególnie niemieckiemu interesowi”.

Donald Tusk zapowiada jawne łamanie Konstytucji

W reakcji na prezydenckie weto, Donald Tusk ogłosił już, że rząd i tak weźmie unijny kredyt. Premier zapowiedział, że podstawą jego działania będzie… uchwała Rady Ministrów.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że zaciągnięcie gigantycznej pożyczki na konto przyszłych pokoleń pomimo jasnego sprzeciwu Prezydenta będzie rażącym naruszeniem Konstytucji, za które może grozić nawet odpowiedzialnoś

przed Trybunałem Stanu. Art. 89 Konstytucji RP stanowi, że ratyfikacja umowy międzynarodowej dotyczącej „znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym” wymaga zgody w formie ustawy. Z kolei art. 90 Konstytucji RP przewiduje konieczność wyrażenia zgody ustawą na ratyfikację umowy, która przekazuje organizacji międzynarodowej „kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach”.

Dlatego to, co usłyszeliśmy z ust premiera, to zapowiedź naruszenia polskiej ustawy zasadniczej, która zrodzi odpowiedzialność konstytucyjną władz oraz odpowiedzialność karną urzędników. Rządzący doskonale o tym zresztą wiedzą. Przecież poprzedni mechanizm pożyczek UE dla Polski – niesławne KPO – było zaciągnięte na podstawie ustawy Sejmu podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Jeżeli rząd Tuska bezprawnie zaciągnie największy w historii Polski dług na poczet naszych dzieci i wnuków – będziemy żądać odpowiedzialności polityków przed Trybunałem Stanu, a urzędnicy, podpisujący dokumenty związane z tym bezprawiem będą odpowiadać karnie za przekroczenie uprawnień i spowodowania szkody Skarbu Państwa na miliardy złotych.

Przed nami kluczowa batalia o polską suwerenność

Wciąż jednak musimy wierzyć w to, że uda się powstrzymać Donalda Tuska przed tą zgubną w skutkach umową. Na rozpatrzenie w Sejmie wciąż czeka prezydencki projekt ustawy SAFE 0%, do którego złożymy do Sejmu analizy i propozycje merytorycznych poprawek. Dostrzegamy wady prezydenckiego projektu, który będzie generować inflację poprzez kreację pieniądza przez NBP. Jednak w sytuacji, w której alternatywną jest sprzedaż polskiej niepodległości – wesprzemy Kancelarię Prezydenta poprzez nasze merytoryczne poprawki, które zlikwidują główne mankamenty programu.

Przed nami kluczowy bój o polską suwerenność. Obrona Ojczyzny wymaga naszej pełnej mobilizacji. Utrata suwerenności w tym obszarze pociągnie bowiem za sobą utratę możliwości obrony także w takich obszarach jak życie, rodzina, małżeństwo i wolność słowa.