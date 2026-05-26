Dugin: W Korei Północnej panuje wolność

Wywiad trwał prawie trzy godziny. Przypomnijmy: Aleksander Dugin to znany rosyjski filozof, socjolog, publicysta i geopolityk, ideolog neoeurazjanizmu, jednoznacznie popierający inwazję na Ukrainę, a także generalnie ideę wojny Rosji z Zachodem. Należał do tych, którzy już w 2014 r. namawiali Putina na podbój całej Ukrainy. Często Dugin mylnie uważany jest za doradcę, czy nawet za "mózg" prezydenta Federacji Rosyjskiej. W rzeczywistości jest błyskotliwym, wpływowym i popularnym myślicielem i komentatorem, którego idee co najwyżej do pewnego stopnia są inspirujące dla kremlowskich elit władzy. Zaś po 24 lutego 2022 r. idee te są wręcz realizowane. Rosja walczy z Zachodem i integruje się z Azją…