Tusk: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat dotyczący bezpieczeństwa

O przedmiotowych postanowieniach niewiele wiadomo. Donald Tusk zapowiedział, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.

Tusk: Polska podpisze porozumienie z Wielką Brytanią

We wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu szef rządu w Warszawie podziękował ministrom spraw zagranicznych, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także "tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony".

Lider Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że współpraca z Brytyjczykami została zaplanowana w reakcji na rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem kraju. – To jest strategia, jaką przyjęliśmy, aby zacieśniać, i to na najwyższym dyplomatycznym poziomie, współpracę z tymi państwami, które realnie będą chciały wzmacniać nasze bezpieczeństwo – powiedział premier.

Tusk zaznaczył, że podobne porozumienie o wzmocnionej współpracy Polska zawarła rok temu z Francją w Nancy. Szef rządu wyjaśnił, że prace nad nowym traktatem z Wielką Brytanią skupiały się na rozwiązaniach, które pozwolą zapewnić realny wzrost bezpieczeństwa Polski. Wspomniał w tym kontekście także o sojuszu z USA, pożyczce w ramach SAFE i planowanego zacieśnienia współpracy z Niemcami.

Polityk przypomniał, że Warszawa i Londyn już od dłuższego czasu współdziałają w zakresie pomocy dla Ukrainy. Jego zdaniem to właśnie wspólne działania na tym polu stanowią mocną podstawę do pogłębienia relacji dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa.

