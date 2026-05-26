Zaskakujący pomysł ws. PiS. Pomaska: Słyszałam, że to poważna kandydatura

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). W głosowaniu dotyczącym prezydenta uczestniczyło 176 228 mieszkańców. Zdecydowana większość, bo 171 581 osób, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.

Na kogo jednak postawi PiS w tej sytuacji? Agnieszka Pomaska z KO twierdzi, że formacja opozycyjna rozważa wystawienie w wyborach Przemysława Czarnka.

– Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura, ma ambicje polityczne, a to byłoby bardzo w stylu PiS-u. Zesłać do Krakowa polityka krajowego, ale też kontrowersyjnego, który tam okłada na prawo i lewo, nie zawsze mądrze, albo z reguły niemądrze, więc to by było w stylu PiS-u. Na pewno to nie jest w naszym stylu, stylu KO – stwierdziła w TVN24.

Dopytywana, czy samo referendum w Krakowie to czerwona kartka dla koalicji, odparła, że takie określenie to "przesada". – Ale oczywiście z każdej takiej sprawy, niby lokalnej, ale jednak podkreślę, krajowej, bo wszyscy o tym rozmawiamy, trzeba wyciągnąć wnioski. Będziemy mieli kandydata lub kandydatkę, będziemy mieli wybory, najpierw będziemy mieli decyzję premiera w sprawie komisarza w ciągu najbliższych 7 dni – mówiła Pomaska.

Również Tomczyk mówił o starcie Czarnka. - Słyszałem, powiem panu, że Czarnek się przymierza do tego, żeby startować na prezydenta Krakowa. Słyszałem, że ma być taki sprawdzian, że to ma być jakaś droga do. Jeżeliby tak miało być, to też wszystko pokazuje. Zróbmy wszystko, żeby Kraków jednak pozostał Krakowem, a nie Czarnkowem – stwierdził Tomczyk w Polsat News.

Kraków to dopiero początek?

Opozycja nie ukrywa, że porażka Koalicji Obywatelskiej w Krakowie może być początkiem ofensywy referendalnej, aby odwołać prezydentów związanych z KO. Radny Rzeszowa Jacek Strojny zapowiada już złożenie wniosku o referendum ws. odwołania prezydenta miasta. – To jest początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Donalda Tuska – mówił w poniedziałek (25 maja) poseł PiS Przemysław Czarnek. Polityk nazwał Miszalskiego "krakowskim Tuskiem".

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta Krakowa miastem będzie zarządzał komisarz, którego wkrótce powoła premier. Do czasu ustanowienia komisarza miastem zarządza m.in. sekretarz. Antoni Fryczek zapewnia, że urząd działa normalnie i będzie starał się, aby mieszkańcy tej sytuacji w ogóle nie odczuli.

