Krakowianie przeciwko Miszalskiemu. Oto, kto najchętniej poszedł do urn

Według sondażu exit poll za odwołaniem prezydenta Krakowa opowiedziało się aż 97,8 proc. Krakowian. Frekwencja wyniosła 33,4 proc., co oznacza, że wyniki głosowania są ważne. Kto najchętniej wziął udział w głosowaniu?

W badania wynika, że chętniej w referendum zagłosowali mężczyźni (37 proc.) niż kobiety (29,6 proc.). Licznie reprezentowana była grupa seniorów. Najczęściej w referendum brali udział mieszkańcy w wieku 60-69 lat – frekwencja w tej grupie wyniosła 41,1 proc. W grupie wiekowej 50-59 lat odsetek głosujących wyniósł 37,3 proc., a w grupie 40-49 lat – 35,7 proc.

W grupie 18-29 lat frekwencja wyniosła 32,9 proc., wśród osób powyżej 70. roku życia – 31,3 proc., a najniższa była w grupie 30-39 lat – 25,4 proc.

Miszalski odwołany

Organizatorzy kampanii na rzecz odwołania prezydenta Krakowa zarzucali Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, nieprofesjonalny audyt przeprowadzony w urzędzie po objęciu władzy po Jacku Majchrowskim.

Z kolei sondaż exit poll pokazał, że najważniejszą kwestią, która skłoniła mieszkańców miasta do wzięcia udziału w głosowaniu było wprowadzenie przez prezydenta miasta Strefy Czystego Transportu. Na dalszych miejscach znalazły się: poziom zadłużenia miasta, sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm, rosnące koszty życia w mieście, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, niespełnione obietnice wyborcze, coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy oraz rozczarowanie tempem zmian w Krakowie.

Aleksander Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny, były poseł PO przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.

