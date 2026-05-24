Referendum w Krakowie. Są wyniki exit poll

Sondaż exit poll został przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą i Stan360 na zlecenie Polsatu News. Wynika z niego, że frekwencja wyniosła 33,4 proc. Oznacza to, że zarówno referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowa jak i Rady Miasta są ważne.

Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego głosowało 97,8 proc. Krakowian. Przeciwnych było 2,2 proc. Z kolei Radę Miasta chce odwołać 96,0 proc. uczestników referendum, przeciwnego zdania było 4,0 proc. z nich.

Głosowanie w Krakowie trwało od godz. 7.00 do 21.00.

Ankietowani zostali również zapytani o to, jaka kwestia skłoniła ich do wzięcia udziału w referendum. Najwięcej wskazań zebrało wprowadzenie przez Miszalskiego Strefy Czystego Transportu. Na dalszych miejscach znalazły się: poziom zadłużenia miasta, sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm, rosnące koszty życia w mieście, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, niespełnione obietnice wyborcze, coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy oraz rozczarowanie tempem zmian w Krakowie.

Referendum w Krakowie

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa odbyło się 24 maja. Aby głosowanie było ważne, do urn musaiło pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób uczestniczących w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku.

Inicjatorzy referendum zarzucali Aleksandrowi Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, nieprofesjonalny audyt przeprowadzony w urzędzie po objęciu władzy po Jacku Majchrowskim, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. W tym przypadku chodzi m.in. o taniec na dachu magistratu do piosenki, w której pojawiają się wulgarne słowa.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że oficjalne wyniki referendum w Krakowie poznamy w poniedziałek rano. Aktualizacje wyników cząstkowych będzie można śledzić na stronie PKW.