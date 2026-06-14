Porażka Rosji w Armenii

Jest to tym bardziej bolesne dla Kremla, gdyż nie szczędził on środków na agresywną propagandę w Armenii. Nie zmienia to faktu, że przed tym krajem stoi ogrom wyzwań

U mowa Obywatelska, czyli ugrupowanie rządzącego w Armenii od ośmiu lat premiera Nikola Paszyniana, zdobyła 49,87 proc. i 64 miejsca w 105-osobowym parlamencie, do którego weszły też dwa ugrupowania prorosyjskie. Łącznie na partie prorosyjskie głos oddało 37,5 proc. głosujących, a kolejne 4 proc. na rozdrobnioną opozycję antyrosyjską, która uważa, że Paszynian powinien w bardziej zdecydowany sposób odciąć Armenię od Rosji. Resztę otrzymały małe partie, które pozycjonują się między obozem rządzącym a prorosyjską opozycją.