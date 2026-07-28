"Rosjanie – naród, który nie ma prawa istnieć"

– Rosja to naród, który nie ma prawa istnieć. Rosji w ogóle nie można nazwać sąsiadem Ukrainy – powiedział gen. Mychajło Drapaty w jednym z wywiadów. O tej wypowiedzi zrobiło się głośno, gdy 43-letni oficer został mianowany nowym wodzem naczelnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Tymczasem cytat ten pochodzi z wywiadu, przeprowadzonego jeszcze w maju 2023 r. "Jednak we wrażych publikatorach (ta wypowiedź) rozgorzała z nową siłą właśnie teraz" – zauważa Olha Haniukowa z portalu Obozrevatel.ua. Jej artykuł nosi następujący tytuł: "Drapaty doprowadził Rosjan do histerii jedną frazą".