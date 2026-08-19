Polacy chcą rekonstrukcji rządu. Alarmujący sondaż dla Tuska

W sondażu UCE Research dla portalu Onet.pl, ankietowanych zapytano, czy premier Donald Tusk powinien obecnie odwołać któregoś ze swoich ministrów.

Rekonstrukcja rządu? Alarmujący sondaż dla Tuska

Łącznie 48,2 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, z czego 26,7 proc. badanych domaga się dymisji w sposób kategoryczny (odpowiedź "zdecydowanie tak"), zaś 21,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "raczej tak".

Z kolei łącznie 19,9 proc. badanych jest przeciwnych rekonstrukcji rządu (15,9 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 4 proc. – "zdecydowanie nie").

32 proc. respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie rekonstrukcji rządu, wybierając odpowiedź "trudno powiedzieć".

Który minister do wymiany?

W sondażu zapytano też, kto zdaniem ankietowanych powinien pożegnać się ze stanowiskiem ministra w pierwszej kolejności.

Na czele niechlubnego zestawienia znalazła się minister edukacji Barbara Nowacka. Dymisji szefowej MEN w pierwszej kolejności oczekuje 11,9 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, na którego wskazało 10,7 proc. badanych.

W czołówce ministrów, wobec których Polacy są najbardziej krytyczni, znaleźli się również: minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (9,2 proc.), wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (8,6 proc.) oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, którego wskazało 8,2 proc. ankietowanych.

Niezdecydowanych w sondażu jest 5,8 proc. ankietowanych. 4,5 proc. nie zna lub nie śledzi działalności ministrów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 14-16.08.2026 roku metodą CAWI, polegającej na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.

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