Polacy wypowiedzieli się o systemie kaucyjnym. Wyniki badania mogą zaskoczyć

W raporcie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka wskazano, że największa zmiana w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w kwietniu dotyczy korzystania z systemu kaucyjnego.

System kaucyjny. Są wyniki nowego badania

Okazuje się, że 75 proc. ankietowanych oddaje opakowania i zamierza robić to dalej. W pierwszym badaniu odsetek ten wyniósł 62 proc.

Odsetek badanych, którzy jeszcze nie korzystają z systemu kaucyjnego, ale planują zacząć to robić, zmniejszył się z 19 do 6 proc.

"Najważniejsza zmiana nie polega wyłącznie na tym, że przybyło użytkowników systemu. Widzimy, że zwrot opakowań został włączony w codzienne zachowania konsumentów. Trzy czwarte badanych korzysta z systemu i zamierza robić to dalej, a 77 proc. użytkowników łączy zwrot opakowań z zakupami w tym samym sklepie. To oznacza, że system kaucyjny stał się częścią codziennego obiegu opakowań i zakupów" – tłumaczy Aleksander Traple, prezes Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka.

65 proc. ankietowanych zadeklarowało, że rzadziej wyrzuca opakowania objęte systemem do zwykłych koszy. 59 proc. rzadziej wyrzuca butelkę lub puszkę poza domem, a 56 proc. bardziej świadomie podchodzi do segregacji.

Polacy pozytywnie oceniają system kaucyjny?

45 proc. badanych oceniło funkcjonowanie systemu kaucyjnego pozytywnie. W pierwszym badaniu zadowolonych było 34 proc. Oceny negatywne zmniejszyły się z 35 do 28 proc. 59 proc. badanych twierdzi, że system kaucyjny jest potrzebny.

Możliwość oddania opakowań kaucyjnych jest istotna w wyborze sklepu dla 68 proc. badanych. 27 proc. odpowiedziało, że zdarzyło im się zmienić sklep ze względu na możliwość zwrotu opakowań. 41 proc. częściej wybierałoby mały sklep blisko domu, gdyby można było w nim oddać opakowania.

78 proc. korzystających oceniło system kaucyjny, jako łatwy w obsłudze. Z kolei za najwygodniejszą formę zwrotu opakować badani uznają automaty – wskazało na nie 83 proc. użytkowników.

34 proc. użytkowników podkreśliło, że czasami trafia na niedziałający lub zapełniony automat, a 25 proc. zdarza się to często. W przypadku kiedy zwrot okazuje się niemożliwy, 55 proc. zabiera opakowania z powrotem do domu, a 25 proc. próbuje oddać je w innym sklepie lub punkcie.

70 proc. badanych dociera do najbliższego punktu w ciągu 10 minut, w tym 34 proc. – w ciągu pięciu minut.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie sierpnia i września 2026 roku na zlecenie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka przez Agencję Badawczą PBS na ogólnopolskiej próbie 1023 respondentów.

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