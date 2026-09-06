System kaucyjny nie taki zły? Polacy odpowiedzieli

Skala całego systemu kaucyjnego w Polsce rośnie błyskawicznie. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska do końca lipca zebrano 3,2 mld opakowań objętych kaucją. Jeszcze miesiąc wcześniej było ich 2,3 mld. Tylko w lipcu przybyło więc około 900 mln zwrotów. W całej Polsce działa ponad 60 tys. punktów zwrotu, w tym 17,5 tys. z automatami kaucyjnymi. To właśnie przez automaty przechodzi już 88 proc. zwracanych opakowań.

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

System kaucyjny dzieli Polaków

System od samego początku budzi duże kontrowersje. Jak jednak pokazuje badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, rozwiązanie ma też swoich zwolenników. 49 proc. respondentów sondażu uważa, że system kaucyjny powinien być utrzymany. Przeciwnego zdania jest 44,6 proc. badanych. Zaledwie 6,4 proc. ankietowanych nie ma stanowiska w tej sprawie.

Wyniki sondażu wyraźnie różnią się pod względem tego, na jaką partię głosują badani. Wyborcy obozu rządzącego w większości (68 proc.) chcą pozostawienia systemu kaucyjnego. Jego likwidacji chciałoby 23 proc. z nich.

Wśród głosujących na opozycję przeważają zaś zwolennicy likwidacji systemu kaucyjnego. 53 proc. ankietowanych z tej grupy opowiada się za takim rozwiązaniem. Przeciwnego zdania jest 43 proc. respondentów.

W grupie wyborców pozostałych partii 57 proc. badanych chce zniesienia systemu kaucyjnego, a jego pozostawienia – 37 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-23 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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