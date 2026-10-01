Polacy ocenili parę prezydencką. Sondaż pokazuje zmiany

44 proc. Polaków pozytywnie ocenia prezydenta Karola Nawrockiego, a 47 proc. – pierwszą damę Martę Nawrocką – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

W porównaniu z poprzednim badaniem odsetek pozytywnych ocen prezydenta zmniejszył się o 3 pkt proc., a jego małżonki – o 17 pkt proc.

Nawrocki jest obecnie negatywnie oceniany przez 39 proc. ankietowanych. W przypadku pierwszej damy "SE" odsetek ten wynosi 15 proc. We wcześniejszym, sierpniowym sondażu 64 proc. respondentów pozytywnie oceniało działalność pierwszej damy.

Sondaż: Spadły pozytywne oceny prezydenta i pierwszej damy

"SE" zwraca uwagę na pogorszenie notowań pary prezydenckiej po miesiącu od poprzedniego badania.

W komentarzu dla gazety ekspert ds. marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak wskazał, że na ocenę prezydenta mogą mieć wpływ m.in. kontrowersje wokół afery Zondacrypto oraz narastający konflikt między Pałacem Prezydenckim a rządem. Zastrzegł jednocześnie, że Nawrocki zyskuje poparcie w szeroko rozumianych środowiskach prawicowych.

W odniesieniu do pierwszej damy Trzeciak ocenił, że jej notowania mogą być bardziej zmienne i zależeć m.in. od aktywności publicznej oraz udzielanych wywiadów. Jego zdaniem małżonka prezydenta powinna skoncentrować się na konkretnych działaniach, które będą rozpoznawalne społecznie.

Gazeta podała, że badania wykonano w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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