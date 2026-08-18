Polaków zapytano o Martę Nawrocką. Oto wyniki sondażu

64 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność Marty Nawrockiej w pierwszym roku pełnienia funkcji pierwszej damy – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Gazeta zwraca uwagę, że żona prezydenta Karola Nawrockiego ma wyraźnie lepsze notowania niż jej mąż, którego działalność pozytywnie ocenia 47 proc. badanych.

Według badania negatywnie działalność pierwszej damy ocenia 26 proc. respondentów. W przypadku prezydenta odsetek ocen negatywnych wynosi 46 proc., a więc niemal tyle samo co pozytywnych.

Sondaż: Marta Nawrocka oceniana lepiej niż prezydent

"SE" odnotowuje, że Marta Nawrocka od początku kadencji angażuje się w działalność społeczną, koncentrując się m.in. na ochronie dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu przemocy i hejtowi w internecie. Prowadzi również działania edukacyjne oraz inicjatywy skierowane do rodzin i seniorów.

Politolog dr Bartłomiej Machnik z UKSW ocenił, że lepsze notowania Marty Nawrockiej mogą wynikać z charakteru pełnionej przez nią funkcji. Jak wskazał, pierwsza dama nie ponosi takiej odpowiedzialności politycznej jak prezydent i zajmuje się przede wszystkim tematami społecznymi, które nie wywołują równie silnych emocji.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

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