Prezydent skomentował okładkę "Polityki" z Martą Nawrocką

Na okładce najnowszego wydania tygodnika "Polityka" pojawił się tytuł: "Emerytury mundurowe. Największa polska armia to wcześniejsi emeryci". Powyżej umieszczono zdjęcia Marty Nawrockiej oraz Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, wskazując na ich wiek i "status: emerytka".

Sprawa wywołała polityczną burzę. "Politykę" ostro skrytykował m.in. wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jego zdaniem, redakcja złamała niepisaną zasadę, że "żon polityków się nie atakuje". – Jestem dziennikarzem z 25-letnim stażem. Wstydzę się za moich kolegów i koleżanki, którzy takie rzeczy robią – powiedział.

Marta Nawrocka na okładce "Polityki". Prezydent zabrał głos

W czwartek (26 lutego) o okładkę "Polityki" pytany był prezydent Karol Nawrocki, podczas konferencji prasowej w Sejmie poświęconej expose szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

– Moja żona jest zbyt twarda, żeby przejmować się takimi rzeczami. Zresztą w naszym domu nigdy "Polityki" nie czytaliśmy. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim też nie prenumerujemy tego pisma – oświadczył.

– Okładkę oczywiście widziałem, ale powtórzę: moja żona, która blisko 20 lat pracowała i w oddziale specjalnym, ale też cywilnie w Krajowej Administracji Skarbowej jest zbyt silną kobietą, żeby przejmować się okładkami "Polityki" – stwierdził prezydent.

Jak dodał, "ci, którzy biorą udział w wyborach, powinni taką okładkę i tego typu zachowanie dziennikarskie zapamiętać, i w kontekście do mojej żony, i do żony pana marszałka Szymona Hołowni. A Pan Bóg autorom tego tekstu powinien wybaczyć".

Wywiad pierwszej damy w TVN24

To nie pierwszy atak na małżonkę prezydenta w ostatnim czasie. Niedawno Marta Nawrocka udzieliła wywiadu stacji TVN24, po którym spadła na nią fala krytyki.

Pierwsza dama dopytywana o to, czy wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro jest dla niej ważne, unikała odpowiedzi. – Proszę inny zestaw pytań – oświadczyła. Nie odpowiedziała również na pytanie, czy popiera dwie dozwolone przesłanki aborcji w przypadku zagrożenia życia matki oraz ciąży w wyniku gwałtu.

