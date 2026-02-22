Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Kibice skoków narciarskich, którzy przez ostatnie lata zastanawiali się, co „po Małyszu” i „po Stochu”, liczą na to, że właśnie otrzymali odpowiedź. To Kacper Tomasiak, 19-letni wychowanek LKS Klimczok Bystra, ministrant i lektor w rodzinnej parafii, który kilka miesięcy po zdaniu matury zawiesił na szyi trzy olimpijskie krążki: dwa srebra i brąz. Ale to nie ostatnie sukcesy są w tej opowieści najważniejsze – stwierdza Radosław Wojtas w tekście “Rodzina na medal”.

– Reżyser Steven Gunnell żartuje, że czuje się jak członek zakonu rycerskiego, ale jego bronią jest nie miecz, lecz kamera – pisze Agnieszka Golańska-Bault w artykule “Ewangelizacja na ekranie”.

– Komisja Europejska oczekuje od platform internetowych, że będą reagować na „ryzykowne treści”, czyli takie, które są wymierzone w elity i islam, pobudzają nastroje przeciwko uchodźcom i LGBT, zawierają populistyczną retorykę, a nawet serwują przekaz antyrządowy i antyunijny – zauważa Łukasz Warzecha w tekście “Wolność słowa zagrożona”.

– Według przywódcy endecji niepodległa Polska miała odzyskać od Prus/Niemiec tereny, które nie były objęte granicami przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a były konieczne dla nadania jej kształtu odmiennego, niż miało szlacheckie państwo. Realizację tej strategii politycznej mógł uniemożliwić wybuch w Królestwie Polskim kolejnego zrywu antyrosyjskiego – zauważa Lech Mażewski w tekście “Antypowstańcza polityka Dmowskiego”.

– Minęły cztery lata od wybuchu pełnoskalowej wojny. A jednak Ukraińcy wciąż nie zerwali całkowicie ani gospodarczych, ani kulturowych relacji z państwem agresorem – pisze Maciej Pieczyński w artykule “Stałe związki Ukrainy z Rosją”.

W najnowszym numerze również europoseł Anna Bryłka mówi o groźnym dla Polski długu SAFE.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 23 lutego 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

„Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego

i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe

i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych

oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.



