Listy do redakcji (9)

Porażający wynik

Podano ostatnio wynik ankiety, że 64 proc. rodaków na pytanie: „Czy jesteś za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe?” było przeciw, w tym część „raczej przeciw”. Owszem, cieszy, że większość zachowała albo prawie zachowała zdrowy rozsądek i szacunek dla najmłodszych, ale przecież to jest wynik porażający: TYLKO 64 proc.! To oznacza, że ponad jedna trzecia jest za albo jest im to obojętne. To jest porażające, bo świadczy o kompletnym u znacznej części społeczeństwa braku już nawet nie wiedzy, ale elementarnej wyobraźni psychologicznej.