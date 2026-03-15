Listy do redakcji (12)

Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].

Czy wojna z Rosją jest nieunikniona?”, Adam Wielomski, „DRz” nr 10/2026

Szanowna Redakcjo „Do Rzeczy”, jako stały czytelnik „Do Rzeczy” pozwolę sobie na kilka słów komentarza do publikacji A. Wielomskiego „Czy wojna z Rosją jest nieunikniona?”.

Autor uważa, że sprzeciw Polski wobec ekspansjonistycznej polityki Rosji jest przejawem rusofobii. Uważa, że Rosja nie jest dla Polski zagrożeniem, ponieważ nie Polska jest dla Rosji celem ekspansji, a jedynie kraje byłego ZSRS, które wybiły się w latach 90. na niepodległość: „Rosjanie oczekują, abyśmy się pogodzili z historyczną porażką w geopolitycznej batalii o Ruś i uznali ją za naturalną rosyjską sferę wpływów (»bliska zagranica«)”. Sprzeciw Polski wobec takiej polityki Rosji uważa jedynie za przejaw emocjonalnego odruchu: „Gdy pytam czołowych polskich rusofobów, czego więcej Rosjanie mogą od nas chcieć, to rzucają ogólnikami i odmieniają na wszystkie strony słowa »Katyń« i »rozbiory«.”.. – czytam ze zdumieniem.

Czytaj także