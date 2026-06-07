Noce i dni z piłką

P od kilkoma względami mają one wymiar pionierski. Imprezę współorganizuje tercet państw: Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk, toteż firmują ją trzy maskotki: łoś Maple (Kanada), jaguar Zayu (Meksyk) i orzeł Clutch (USA).

Po raz pierwszy wystąpią w niej reprezentacje 48 krajów, co skutkuje 104 (sto czterema!) meczami. Niemało z nich zapowiada się wyjątkowo egzotycznie. Dajmy na to: Demokratyczna Republika Konga – Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, Panama – Ghana, względnie Wybrzeże Kości Słoniowej – Curaçao. Zastanawia, jak wypadną Irańczycy. De facto będący z Amerykanami na ścieżce wojennej.

Polak nie potrafi?

Od marca wiemy, że pośród uczestników turnieju zabraknie Biało-Czerwonych. Choć awans zaprzepaściliśmy w tyleż emocjonujących, co dramatycznych okolicznościach, patrząc chłodnym okiem wstecz, nasza absencja nie powinna zaskakiwać, ponieważ w większości mundiali Polski brakowało. A spośród dziewięciu startów powodzeniem zakończyły się jedynie dwa (trzecie lokaty w roku 1974, za kadencji selekcjonerskiej Kazimierza Górskiego, oraz w 1982 r. z trenerem Antonim Piechniczkiem).