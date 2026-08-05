TVP "bojkotuje" mecze polskiego klubu? W tle konflikt z byłym dyrektorem

Trwają eliminacje europejskich pucharów w piłce nożnej. W tym sezonie na międzynarodowej arenie możemy oglądać aż pięć drużyn. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły już z kwalifikacji do najbardziej prestiżowych rozgrywek – Ligi Mistrzów. Przed nimi jednak mecze "drugiej szansy" w eliminacjach Ligi Europy. Na tym poziomie mierzyć się będzie także Jagiellonia Białystok. Dwa inne polskie zespoły – GKS Katowice i Raków Częstochowa – występują natomiast w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Jest to trzeci "poziom" europejskich rozgrywek klubowych.

Występy polskich zespołów możemy śledzić w telewizji – na antenach TVP albo Polsatu. Wyjątkiem było spotkanie Rakowa Częstochowa z maltańską Vallettą. Mecz ten był transmitowany wyłącznie w internecie – na youtubowym Kanale Sportowym. Rewanż pokazała natomiast TV Republika – na YouTubie oraz swoim drugim kanale Republika Plus.

To dlatego TVP nie pokazuje meczów Rakowa

Wojciech Konieczny, senator Lewicy z okręgu częstochowskiego, zwrócił się do dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z pytaniem o przyczyny braku transmisji meczów Rakowa w publicznej telewizji.

"Negocjacje dotyczące nabywania praw prowadzone są w oparciu o zasadę poufności, lojalności oraz wzajemnego szacunku. Są to fundamenty, bez których prowadzenie skutecznych rozmów handlowych nie jest możliwe. W tym kontekście nie sposób pominąć faktu, że postawa jednego z kluczowych przedstawicieli Rakowa Częstochowa, który w ostatnich miesiącach wielokrotnie publicznie formułował wypowiedzi godzące w wizerunek Telewizji Polskiej, nie sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania" – stwierdził Kwiatkowski w przesłanej senatorowi odpowiedzi.

facebook

Choć dyrektor TVP Sport nie wymienił nazwiska, łatwo się domyślić, że chodzi o jego poprzednika, Marka Szkolnikowskiego, który obecnie pracuje w strukturach Rakowa Częstochowa. Pełni funkcję dyrektora zarządzającego.

"Z panem Kwiatkowskim ostatni raz rozmawiałem ponad dwa lata temu" – skomentował w mediach społecznościowych Szkolnikowski.

Czytaj też:

Świetne wieści dla polskich kibiców. Więcej darmowych transmisji w TV