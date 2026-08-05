Świetne wieści dla polskich kibiców. Więcej darmowych transmisji w TV

Najważniejsze mecze reprezentacji Polski w koszykówce i hokeju na lodzie, wybrane spotkania polskich klubów w piłkarskiej Lidze Konferencji oraz półfinały i finały turniejów wielkoszlemowych z udziałem polskich tenisistek i tenisistów – to tylko niektóre pozycje, które zostały ujęte na zaktualizowanej liście ważnych wydarzeń sportowych, zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Lista określa wydarzenia o dużym zainteresowaniu społecznym, do których transmisji widzowie powinni mieć szeroki dostęp w ramach bezpłatnych programów ogólnokrajowych.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany

Projekt aktualizacji rozporządzenia został przygotowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) po szerokich konsultacjach z udziałem m.in. widzów, nadawców, związków sportowych, właścicieli praw oraz instytucji publicznych. Następnie został przekazany Komisji Europejskiej w ramach procedury notyfikacyjnej. KE uznała proponowane rozwiązania za zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Zakończenie procedury przed KE umożliwia KRRiT sfinalizowanie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie listy ważnych wydarzeń, które po wejściu w życie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 17 listopada 2014 r.

Ważne mecze na bezpłatnych kanałach

Po aktualizacji, lista ważnych wydarzeń będzie szersza niż dotychczas. Nadal znajdą się na niej m.in. rozgrywki siatkarskie, mecze piłki ręcznej, zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i najważniejsze imprezy lekkoatletyczne. Dołączą do nich nowe dyscypliny i rozgrywki, w tym wybrane mecze koszykówki, hokeja na lodzie, a także wielkoszlemowe turnieje tenisowe.

Pełna, zaktualizowana lista obejmuje:

mecze reprezentacji Polski (w tym eliminacyjne), półfinały oraz finały mistrzostw świata i Europy w siatkówce kobiet i mężczyzn;

mecze reprezentacji Polski w siatkarskiej Lidze Narodów mężczyzn oraz zawody tej rangi rozgrywane w Polsce;

mecze reprezentacji Polski (w tym eliminacyjne), półfinały oraz finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn;

mecze w koszykówce mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata (od 1/4 finału) oraz Europy (od 1/8 finału);

mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym;

zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;

mistrzostwa świata i Europy w lekkoatletyce;

półfinały i finały w grze pojedynczej z udziałem Polek i Polaków w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open;

mecze w ramach Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów od 1/16 finału;

mecze w mistrzostwach świata elity mężczyzn w hokeju na lodzie z udziałem reprezentacji Polski.

Ponadto takie wydarzenia jak letnie i zimowe igrzyska olimpijskie oraz najważniejsze mecze piłkarskiej reprezentacji Polski zostały wpisane bezpośrednio do art. 20b ustawy o radiofonii i telewizji.

Zmiany mają zagwarantować widzom szeroki dostęp do transmisji kluczowych wydarzeń sportowych. Oznacza to, że bezpośrednia relacja musi być emitowana w ogólnokrajowym programie telewizyjnym dostępnym w całości bez opłat, z wyjątkiem abonamentu RTV oraz podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych. Transmisja może być jednocześnie realizowana przez innych nadawców, o ile widzowie mają do niej dostęp również w bezpłatnym programie ogólnokrajowym.

Czytaj też:

Polska z historycznym zwycięstwem w Lidze Narodów. Zacięty bój w finale Czytaj też:

Jan Urban na wylocie? Szokujące doniesienia