Jan Urban na wylocie? Szokujące doniesienia

Jan Urban objął posadę selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej w lipcu 2025 r. Na stanowisku zastąpił Michała Probierza.

Kadra pod wodzą Urbana dostała się do baraży o mistrzostwa świata 2026, jednak nie zdołała awansować na sam turniej, przegrywając z reprezentacją Szwecji 2:3 na wyjeździe.

"W nowy rok wejdziemy z nowym selekcjonerem"?

Według doniesień Przeglądu Sportowego Onetu, pozycja Jana Urbana w ostatnim czasie mocno osłabła. "W PZPN miała zebrać się mocna grupa, która czuje się zniecierpliwiona wynikami i działaniami obecnego selekcjonera. Sprawa pozostania na stanowisku wisi na włosku, a wszystko przez jedną decyzję" – czytamy.

O co chodzi? Urban nie zdecydował się na wyjazd na mistrzostwa świata do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku, by podpatrywać m.in. Bośnię i Hercegowinę oraz Szwecję, czyli naszych rywali w Lidze Narodów. Postawę szkoleniowca skrytykowała część ekspertów.

– Z tego, co się orientuję, [Urban – przy. red.] pojechał na wakacje do Hiszpanii. Tam odpoczywa i ogląda mistrzostwa świata, ale ja osobiście trochę tego żałuję. Wydaje mi się, że można było pojechać już na fazę grupową i obejrzeć trzy mecze Szwecji, trzy mecze Bośni albo zacząć od ostatniej kolejki fazy grupowej, później pojechać na mecze 1/16 finału, żeby na samym końcu obejrzeć Argentynę, Francję czy Holandię. Zobaczyć też, jak trenują Hiszpanie i jak wyglądają jednostki treningowe podczas wielkiej imprezy – mówił Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

– Nie chcę na siłę szukać konfliktu, problemu ani krytykować trenera, ale trochę tego nie rozumiem. (...) Każdy selekcjoner reprezentacji, dzięki temu, że jego federacja należy do FIFA, ma prawo do dobrego biletu, pewnie nawet w klasie biznes. Wystarczy tylko chęć, żeby pojechać i z bliska przyjrzeć się świetnemu futbolowi – podkreślił.

Z kolei Zbigniew Boniek powiedział na kanale Prawda Futbolu, że w Polskim Związku Piłki Nożnej "jest bardzo mocna grupa, której nie podoba się obecny selekcjoner".

– Sądząc po nastrojach i rozmowach, które przeprowadziłem, zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli wyniki w Lidze Narodów okażą się falstartem, w nowy rok wejdziemy z nowym selekcjonerem. Pozycja Jana Urbana jest tak słaba – zauważył dziennikarz Piotr Wołosik w programie "Ofensywni".

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