Infantino nowym szefem ONZ? Wyciekł sensacyjny plan Trumpa

Relacje prezydenta USA i prezesa FIFA zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Wcześniej, na początku grudnia 2025 r., Gianni Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę Pokojową Nagrodą FIFA. Głośno było również o interwencji Trumpa w sprawie przyznania czerwonej kartki piłkarzowi reprezentacji USA Folarinowi Balogunowi. Ostatecznie kara została anulowana przez Komisję Dyscyplinarną FIFA.

Teraz prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby, aby Gianni Infantino został nowym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – podał dziennik "New York Post", powołując się na źródła w Białym Domu. Amerykański przywódca uważa, że prezes FIFA "cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi".

Nie wiadomo, czy Infantino w ogóle byłby zainteresowany funkcją szefa ONZ. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Szwajcar, który posiada również włoskie obywatelstwo, zamierza ubiegać się o czwartą kadencję na stanowisku prezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Wybory nowego przewodniczącego FIFA odbędą się w marcu 2027 r. w Maroku.

Wybory sekretarza generalnego ONZ

Kadencja obecnego szefa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Portugalczyka Antonio Guterresa, kończy się z końcem grudnia. Sekretarz generalny ONZ jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Rady Bezpieczeństwa ONZ na pięcioletnią kadencję, z możliwością ubiegania się o reelekcję. Kluczową rolę odgrywa tu pięciu stałych członków Rady (USA, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Chiny), którzy mogą zawetować kandydaturę.

Kandydaci biorą udział w publicznych przesłuchaniach, w których przedstawiają swoje wizje rozwoju organizacji.

Według "New York Post", Donald Trump uważa, że kandydatura Infantino ma szansę przejść mimo nieformalnej zasady rotacji geograficznej. Ta zasada wskazywałaby teraz na kandydata spoza Europy.

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