Skandal na mundialu. Europosłowie żądają śledztwa ws. szefa FIFA

Folarin Balogun, napastnik reprezentacji USA, został zdyskwalifikowany na jeden mecz za czerwoną kartkę, którą otrzymał w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną na piłkarskich mistrzostwach świata 2026. Nieoczekiwanie Komisja Dyscyplinarna FIFA zawiesiła wykonanie kary na okres jednego roku. Dzięki temu amerykański piłkarz mógł zagrać w spotkaniu 1/8 finału mundialu z Belgią. Mimo to jego drużyna przegrała 1:4 i odpadła z turnieju, rozgrywanego na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Kontrowersje wywołała nie tylko sama decyzja Komisji Dyscyplinarnej FIFA o anulowaniu czerwonej kartki, ale również wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca nie krył się z tym, że interweniował w tej sprawie u prezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

FIFA anulowała czerwoną kartkę po interwencji Trumpa

– Rozmawiałem z Infantino o czerwonej kartce. To nie był faul. To byłoby niesprawiedliwa, gdyby FIFA odebrała USA jednego z najlepszych piłkarzy – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Prezydent USA przyznał, że wystąpił o ponowne rozpatrzenie decyzji, jak stwierdził, "strasznego" sędziego przez FIFA. – Nie mówiłem FIFA, co ma robić. Ale podjęto właściwą decyzję – podkreślił. Wcześniej amerykański przywódca opublikował na platformie Truth Social wpis, w którym podziękował FIFA za – jak to określił – "odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości".

Belgijska federacja piłkarska określiła ruch FIFA jako "sprzeczny z regulaminem" i zapowiedziała analizę możliwych kroków prawnych. Natomiast dziennikarze sportowi zwracali uwagę na osobiste relacje prezydenta USA z szefem FIFA. W grudniu ubiegłego roku Gianni Infantino uhonorował Donalda Trumpa pierwszą w historii pokojową nagrodą FIFA w dowód uznania "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

Europosłowie chcą dochodzenia w sprawie Infantino

Teraz 72 europosłów domaga się wszczęcia dochodzenia wobec prezesa FIFA Gianniego Infantino. Europarlamentarzyści skierowali do krajowych federacji piłkarskich list, w którym wskazali, że decyzja o anulowaniu czerwonej kartki Balogunowi zapadła po telefonie Donalda Trumpa. Ich zdaniem, ten ruch "podważa zasady obowiązujące na turnieju".

Autorzy listu zaznaczyli, że krajowe federacje piłkarskie są "zobowiązane na mocy kodeksu etycznego FIFA do domagania się pociągnięcia wysokich rangą urzędników FIFA do odpowiedzialności".

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