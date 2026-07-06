FIFA zmieniła decyzję po interwencji Trumpa? Prezydent USA zabrał głos w sprawie afery

– Rozmawiałem z Infantino o czerwonej kartce. To nie był faul. To byłoby niesprawiedliwa, gdyby FIFA odebrała USA jednego z najlepszych piłkarzy – powiedział prezydent USA pytany o sprawę przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Przyznał, że wystąpił o ponowne rozpatrzenie tej decyzji "strasznego" sędziego przez FIFA.

– Nie mówiłem FIFA, co ma robić. Ale podjęto właściwą decyzję – dodał Donald Trump.

Wcześniej prezydent USA opublikował wpis w serwisie Truth Social, w którym podziękował FIFA za – jak to określił – "odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości".

Za co Florian Balogun został ukarany czerwoną kartką?

Falorina Balogun, strzelec trzech goli dla USA w Mistrzostwach Świata 2026, został usunięty z boiska w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik AS nadepnął wówczas na obrońcę Tarika Muharemovicia, za co otrzymał czerwoną kartkę.

Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. W nocy w poniedziałku na wtorek czasu polskiego USA zmierzą się z Belgią w 1/8 finału.

FIFA nie cofnęła kartki, ale zawiesiła wykonanie kary na roczny okres próby.

Media grzmią o skandalu na Mistrzostwach Świata 2026 w piłce nożnej

Belgijska federacja piłkarska określiła ruch FIFA jako "sprzeczny z regulaminem" i zapowiedziała analizę możliwych kroków prawnych. Przedstawiciele sceny politycznej i sportowej w Belgii sugerowali, że federacja uległa naciskom politycznym.

Media twierdzą, że to skandal i koniec piłki nożnej, jaką znamy.

Dziennikarze sportowi zwracają również uwagę na osobiste relacje prezydenta USA z szefem FIFA. W grudniu ubiegłego roku Gianni Infanito uhonorował Donalda Trumpa pierwszą w historii pokojową nagrodą FIFA w dowód uznania "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".