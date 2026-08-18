Awantura w Gabinecie Owalnym. Trump do dziennikarki: Cicho bądź

Do konfrontacji doszło w poniedziałek (17 sierpnia), gdy Holmes pytała Trumpa, czy przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zwrócił się do niego o ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej.

Trump, który wcześniej zapowiedział zmniejszenie skali tych ćwiczeń, przerwał dziennikarce i powiedział m.in.: "Cicho, cicho, cicho. Jesteś bardzo niegrzeczna" oraz "Jesteś głośną, hałaśliwą osobą, bądź cicho".

Wcześniej Holmes zapytała prezydenta o wypowiedź demokratycznego senatora z Georgii Jona Ossoffa, który zarzucił Trumpowi, że zamiast zajmować się sprawowaniem urzędu chce budować salę balową i podróżować z pracowniczką Białego Domu Natalie Harp.

Trump nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie, lecz zaatakował Ossoffa, nazywając go m.in. "sobowtórem Pee-wee Hermana", bohatera amerykańskiej komedii familijnej z 1985 roku.

Trump kazał dziennikarce CNN milczeć. Biały Dom poszedł o krok dalej

Po wymianie zdań z dziennikarką konto Białego Domu Rapid Response opublikowało w mediach społecznościowych nagranie z jej pytaniem i skierowało pod jej adresem personalne zarzuty. W jednym z wpisów zasugerowano nawet, że jej dzieci będą w przyszłości wstydzić się za zachowanie matki.

CNN stanęła w obronie swojej korespondentki. Stacja określiła Holmes jako jedną z najbardziej szanowanych i doświadczonych dziennikarek relacjonujących wydarzenia w Białym Domu. Podkreśliła, że zadała prezydentowi "trudne, istotne i ważne dla opinii publicznej pytanie", a personalne ataki na dziennikarzy za wykonywanie ich pracy są sprzeczne z zasadami wolnej prasy.

Poniedziałkowe wystąpienie jest kolejnym przypadkiem ostrej konfrontacji Trumpa z przedstawicielami nieprzychylnych prezydentowi mediów w USA.

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