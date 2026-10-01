Tajne spotkanie szefa MON z Amerykanami. Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Trumpem?

Michał Rachoń, doradca prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowie z Polsatem News wskazał, że niedawno doszło do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z przedstawicielem władz USA. W jego zorganizowaniu miał pomagać Adam Bielan. Polityk PiS ujawnił, że szef MON spotkał się wtedy z "politykiem dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth". Rachoń przyznał, że zna szczegóły tego wydarzenia, ponieważ sam brał w nim udział. Nie chciał jednak ujawnić więcej informacji na ten temat.

Doradca Nawrockiego wskazał jedynie, że w grę wchodzą trzy nazwiska: szefowa gabinetu Susie Wiles, wiceprezydent USA J.D. Vance oraz sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

– Być może pan Kosiniak-Kamysz uzna za stosowne, żeby o tym wspomnieć. To by wiele wyjaśniło, jeśli chodzi o to, jak dalece Kancelaria Prezydenta starała się przez ten cały rok doprowadzić do współpracy i połączenia sił – powiedział.

Odwołane spotkanie w Pentagonie

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w poniedziałek 21 września, że „ze względu na pilną prośbę strony amerykańskiej, środowa wizyta w Pentagonie wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie”.

"Trwa w tej chwili jego ustalanie" – dodał resort. Wicepremier zapytany, czy jest to kwestia najbliższych dni, odpowiedział, że "to będziemy ustalać". – Znajdziemy dogodny termin na pewno dla nas obu – podkreślił.

MON podkreślił w komunikacie, że "po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu".

"Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczącej naszej współpracy" – poinformował resort obrony narodowej.

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