Trump zapytany o bazę wojsk USA w Polsce. Co odpowiedział?

Amerykański prezydent usłyszał pytanie od polskiego dziennikarza Michała Sznajdera (TVN24), kiedy przechodził obok reporterów. – Co z bazą w Polsce? – zapytał Sznajder. – Uwielbiam Polskę, ma też dobrego prezydenta – stwierdził Trump.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych, że liczy na utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk USA przed końcem kadencji Donalda Trumpa w 2029 r. Jak dodał, jeśli projekt zostanie zrealizowany, baza będzie nosić nazwę Fort Trump.

Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej?

W ostatnich miesiącach prace nad projektem nabrały tempa. Na początku września przedstawiciele administracji USA przybyli do Polski analizować potencjalne lokalizacje przyszłej bazy. Wkrótce potem Trump poinformował, że w sprawie utworzenia bazy US Army w Polsce poczyniono "znaczne postępy" i zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona.

Pomysł stałej amerykańskiej bazy nad Wisłą pojawił się już w 2018 r. Polska proponowała wówczas przeznaczenie ponad 2 mld dolarów na projekt, który ostatecznie nie został zrealizowany. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Warszawa ponownie zaczęła zabiegać o zwiększenie i utrwalenie obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO.

Duda: Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju

O tym, że "Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju" informował w lutym zeszłego roku ówczesny prezydent Andrzej Duda, po rozmowie z amerykańskim sekretarzem obrony (obecnie wojny) Pete Hegsethem.

– Okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski – przekonywał Duda.

Kosiniak-Kamysz: Nazwa to najniższa cena, jaką trzeba zapłacić

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w tym tygodniu o stałą bazę wojsk USA i nazwę Fort Trump stwierdził, że to "najniższa cena", jaką trzeba zapłacić za stałe stacjonowanie amerykańskich wojsk w naszym kraju.

Podsekretarz obrony USA Elbridge Colby potwierdził we wtorek (29 września), że Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce.

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