Ambasador USA: Trump zaoferował Xi sprzedaż broni

Dyplomata powiedział w wywiadzie dla Fox News, który został wyemitowany w niedzielę (27 września), że kwestia sprzedaży broni pojawiła się w rozmowie Trumpa z Xi w związku z chińskimi zastrzeżeniami dotyczącymi amerykańskich dostaw uzbrojenia dla Tajwanu.

– Prezydent Trump wciąż mówi: sprzedajemy broń innym państwom na całym świecie. W pewnym momencie zapytał prezydenta Xi, czy chciałby ją kupić – relacjonował ambasador. Nie ujawnił, kiedy dokładnie padło pytanie ani jak odpowiedział na nie chiński przywódca.

Według Perdue Trump i Xi podczas kolejnych spotkań rozmawiają także o potencjalnych innych transakcjach zbrojeniowych, jednak – jak zaznaczył – stanowisko USA w sprawie dostaw broni pozostaje niezmienione.

Trump chciałby sprzedać broń Chinom? Prawo tego zabrania

Po wypowiedzi ambasadora przedstawiciel administracji USA przekazał, że Waszyngton nie ma planów sprzedaży broni Chinom. Jak podał "South China Morning Post", urzędnik Departamentu Stanu zaznaczył, że amerykańskie prawo zabrania takich transakcji i nie przedstawiono Pekinowi żadnej oferty.

Sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia Tajwanowi od lat jest jednym z najbardziej drażliwych tematów w relacjach USA-Chiny. Pekin uznaje Tajwan za część Chin i sprzeciwia się amerykańskim dostawom broni na wyspę. Stany Zjednoczone, na mocy ustawy z 1979 r., są zobowiązane do zapewniania Tajwanowi środków umożliwiających mu utrzymanie zdolności obronnych.

Uzbrojenie USA dla Tajwanu

W grudniu USA zatwierdziły dla Tajwanu pakiet uzbrojenia o wartości 11,1 mld dolarów. Perdue ocenił, że była to największa sprzedaż broni Tajwanowi przez którąkolwiek administrację od 1979 r. W maju Trump sugerował natomiast, że planowany pakiet dla Tajpej może być wykorzystany jako element negocjacji z Pekinem.

W czasie ubiegłotygodniowej wizyty Xi w Waszyngtonie chiński przywódca ponownie apelował do Trumpa o "rozwagę" w sprawie Tajwanu i wezwał USA do jednoznacznego sprzeciwu wobec niepodległości wyspy.

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